Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la collaboration entre la population et les forces de sécurité à Kididiwe

15 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le chef du village Bapakombe Bakondo, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), Mwami Achu Daibo, a demandé samedi 14 mars à la population de Kididiwe, aux Wazalendo et aux militaires de vivre en collaboration.

Il a formulé cette requête après une semaine de fortes tensions dans cette contrée située à 15 kilomètres au nord-est de Beni.

Selon cette autorité traditionnelle, la collaboration permettra de consolider la paix et la sécurité dans le village.

« Nous allons bouter dehors toute menace qui pourrait surgir. C'est ainsi que nous avons conclu notre réunion dans un climat de paix », a souligné le Mwami Achu Daibo.

Ce chef du village appelle également à soutenir les activités visant le développement de Kididiwe.

Il indique avoir convoqué la réunion de sécurité locale élargie à Kididiwe afin de statuer sur les différentes réclamations de la population.

Ses habitants, principalement des cultivateurs, accusaient les services de sécurité de tracasseries et d'arrestations arbitraires.

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