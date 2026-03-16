Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la collaboration entre la population et les forces de sécurité à Kididiwe

Le chef du village Bapakombe Bakondo, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), Mwami Achu Daibo, a demandé samedi 14 mars à la population de Kididiwe, aux Wazalendo et aux militaires de vivre en collaboration.
Il a formulé cette requête après une semaine de fortes tensions dans cette contrée située à 15 kilomètres au nord-est de Beni.
Selon cette autorité traditionnelle, la collaboration permettra de consolider la paix et la sécurité dans le village.
« Nous allons bouter dehors toute menace qui pourrait surgir. C'est ainsi que nous avons conclu notre réunion dans un climat de paix », a souligné le Mwami Achu Daibo.
Ce chef du village appelle également à soutenir les activités visant le développement de Kididiwe.
Il indique avoir convoqué la réunion de sécurité locale élargie à Kididiwe afin de statuer sur les différentes réclamations de la population.
Ses habitants, principalement des cultivateurs, accusaient les services de sécurité de tracasseries et d'arrestations arbitraires.