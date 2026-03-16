Tunisie: Gafsa - La campagne de vaccination du cheptel se poursuit, 50% des bovins vaccinés

Tunis — A Gafsa, la campagne nationale de vaccination du cheptel et des animaux domestiques, lancé début février, se poursuit à un rythme soutenu, a indiqué le chef de la division de la production animale au sein du Commissariat régional au développement agricole (CRDA), Karem Tlili.

Le responsable a, dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse, précisé que près de 50% des bovins ont été vaccinés, soit 5.900 têtes contre la fièvre aphteuse et 6.200 contre la dermatose nodulaire contagieuse.

Il a indiqué que la campagne concerne, également, les petits ruminants (ovins et caprins), dont 58.000 têtes ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse et 58.000 autres contre la peste des petits ruminants.

Par ailleurs, quelque 4.000 chats et chiens ont été vaccinés contre la rage, sans qu'aucun foyer de maladie n'ait été enregistré jusqu'à présent parmi les bovins, les petits ruminants ou les animaux domestiques dans la région, a-t-il dit.

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Les autorités espèrent atteindre un taux de couverture sanitaire de 80% du cheptel dans le gouvernorat de Gafsa et appellent les agriculteurs à participer à cette campagne gratuite, jugée essentielle pour protéger le bétail, d'autant que certaines de ces maladies ont été signalées dans un pays voisin.

La campagne nationale gratuite de vaccination du cheptel pour l'année 2026 a été lancée, dans tous les gouvernorats, à partir du 1er février 2026. Elle se poursuivra jusqu'à fin d'avril 2026, selon les spécificités de chaque région et un programme régional bien ficelé à cet effet, avait annoncé, fin janvier dernier, le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale préventive et proactive pour protéger les animaux d'élevage, renforcer leur immunité et assurer la durabilité des filières de production animale, qui contribue à soutenir la sécurité alimentaire et à maintenir la santé du cheptel national.

La campagne comprend une vaccination contre les maladies animales suivantes : il s'agit de la fièvre aphteuse chez les vaches, les ovins et les caprins, la peau nodulaire chez les vaches, la variole ovine et la peste des petits ruminants, la fièvre maltaise chez les moutons et les chèvres et la variole du chameau, selon la même source.