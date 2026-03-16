Ile Maurice: Le MMM garde le cap dans l'attente du bureau politique de lundi

15 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Lors de sa conférence de presse du 7 mars dernier, tenue à l'issue du comité central du MMM à Rose-Hill, Paul Bérenger avait indiqué qu'il ne souhaitait pas provoquer de remous politiques à un moment où Maurice accueillait le président seychellois, Patrick Herminie, invité d'honneur des célébrations de la fête nationale du 12 mars. Il avait toutefois laissé entendre que des précisions ou décisions importantes pourraient intervenir après cette date.

Cette déclaration avait aussitôt ravivé les spéculations autour d'une possible sortie du MMM du gouvernement. Jusqu'ici, aucune annonce en ce sens n'a cependant été faite. Un bureau politique est toutefois prévu ce lundi 16 mars, signe que le débat reste ouvert au sein du parti. La dernière apparition publique du leader mauve, le 11 mars, aux côtés de Navin Ramgoolam lors du banquet d'État au Swami Vivekananda International Convention Centre, n'est pas passée inaperçue. Les deux hommes ont été aperçus échangeant longuement, dans une atmosphère détendue, avant l'arrivée du président Herminie - une scène qui a relancé les interrogations sur la solidité de leur entente politique.

Au sein du MMM, les avis restent partagés. Certains membres estiment qu'un maintien au gouvernement serait préférable afin de poursuivre les réformes engagées et de contribuer au changement depuis l'intérieur du pouvoir. D'autres, en revanche, plaident pour une rupture nette, estimant que le parti doit retrouver son indépendance politique et redéfinir sa position vis-à-vis de ses alliés actuels.

Au sein du gouvernement, l'attention se tourne désormais vers le bureau politique mauve de lundi. Plusieurs ministres issus du MMM auraient donné l'assurance à leurs collègues du Parti travailliste qu'ils entendent rester au Conseil des ministres afin de poursuivre le travail engagé. D'autres, en revanche, disent ne plus suivre ce feuilleton politique, qu'ils jugent «ridicule» et susceptible d'entacher l'action ainsi que l'image du gouvernement.

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