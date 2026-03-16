Ile Maurice: La frégate indienne «INS Trikand» attire les regards à Port-Louis

Le navire de guerre indien INS Trikand a fait escale à Port-Louis dans le cadre des célébrations de la Fête nationale de Maurice. Arrivé le 10 mars, le bâtiment de la marine indienne est resté dans les eaux mauriciennes jusqu'au 13 mars et a participé à plusieurs activités en collaboration avec la National Coast Guard.

Lors de cette visite, plusieurs exercices professionnels et sessions de formation ont été organisés à bord du navire. Ces activités portent notamment sur la veille sécurisée à la passerelle, les pratiques d'ingénierie et les opérations à bord, ainsi que les opérations portuaires et aériennes à partir du pont d'hélicoptère. L'objectif est de renforcer la coopération et le partage d'expertise entre les marines indienne et mauricienne.

Selon les responsables présents, la coopération maritime entre les deux pays est essentielle pour assurer la sécurité dans la région. Les patrouilles et exercices permettent de surveiller les zones maritimes et de détecter toute activité illégale en mer, comme la pêche illégale ou d'autres infractions maritimes. Lorsque de telles activités sont détectées, les autorités interviennent afin d'appréhender les contrevenants et de les ramener à Maurice pour les procédures nécessaires.

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Construit comme une frégate de classe Talwar, l'INS Trikand mesure près de 125 mètres de long et peut atteindre une vitesse d'environ 30 noeuds. Le navire dispose d'un équipage d'environ 180 membres, dont 18 officiers. Il est équipé de radars avancés, de systèmes de surveillance maritime et de plusieurs systèmes d'armement destinés à la défense aérienne, aux opérations antinavires et à la lutte anti-sous-marine. Le bâtiment peut également embarquer un hélicoptère naval pour soutenir les opérations en mer.

Lors de la visite du navire, il a également été possible d'apercevoir l'espace spécialement aménagé pour l'hélicoptère à l'arrière du bâtiment. Cette plate-forme sert aux opérations aériennes et permet le décollage et l'atterrissage d'un hélicoptère naval utilisé pour les missions de surveillance maritime, de recherche ou d'assistance en mer.

Le jeudi 12 mars, le navire a ouvert ses ponts au public entre 10 et 16 heures, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir son fonctionnement et d'échanger avec les membres de l'équipage. Lors de la visite du bâtiment, celui-ci était également décoré de plusieurs drapeaux afin de rendre hommage à la fête nationale mauricienne.

Cette escale symbolise une fois de plus les relations étroites entre l'Inde et Maurice, ainsi que leur engagement commun en faveur de la sécurité maritime, de la coopération régionale et des échanges entre les deux nations.