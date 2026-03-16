Congo-Kinshasa: Plus de 500 femmes sensibilisés de Beni sur l'autonomisation financière

Plus de 500 femmes de Beni (Nord-Kivu) ont été sensibilisées, samedi 14 mars, sur l'autonomisation financière.

Cette conférence a été organisée en marge du mois de mars, dédié aux droits des femmes.

Ce forum a mis un accent particulier sur l'engagement des familles et la responsabilité partagée, notamment à travers la masculinité positive.

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Selon les participantes, une femme économiquement indépendante contribue davantage à la stabilité de sa famille et de sa communauté.

« Parler de l'autonomisation de la femme, c'est parler de sa capacité à se défendre et à mener une activité qui lui permet de se prendre en charge. L'autonomisation de la femme est un pilier majeur de la stabilité sociale et communautaire, car une femme autonome est moins vulnérable aux violences », a expliqué Tentaive Charline Masika Wakine, jeune fille de Beni.

Atteindre cette autonomie exige toutefois des actions concrètes, rappelle Ange Maliro :

« Nous, femmes, mais aussi les hommes qui nous accompagnent et je mets ici l'accent sur la masculinité positive devons désormais passer à l'action. Nous ne devons pas nous limiter aux discours. Réclamons nos droits, oui, mais posons également des actes. Chacune de nous doit faire, au minimum, ce qu'elle est capable d'accomplir à son niveau ».

Outre l'autonomisation financière, les participantes ont également été sensibilisées à la connaissance de leurs droits et à l'importance de la justice, des éléments jugés essentiels pour renforcer la cohésion sociale et contribuer à la consolidation de la paix au sein des communautés.