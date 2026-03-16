Afrique: Le Congolais Ruphin Lusungu transféré au centre Stanique Football Club du Nigéria

L'École de Football Nyiragongo, au Nord-Kivu a annoncé, samedi 14 mars, le transfert de son talentueux joueur Ruphin Lusungu au centre Stanique Football Club, au Nigeria.

Au-delà d'être un simple transfert international, cet accord scelle un partenariat de prestige entre les parties congolaise et nigérianne, qui s'inscrit dans la vision du président Shabani Ramazani et son écofoot, consistant à créer des opportunités aux meilleurs pensionnaires.

Un projet qui permet à Nyiragongo de se distinguer une fois de plus, non seulement au niveau local par la qualité de sa formation mais aussi à l'échelle nationale où ses produits évoluent avec brio en Ligue 1 et internationale avec notamment son défenseur Abeli Safari qui ne cesse de se démarquer en championnat de première division en Zambie.

Basé dans la ville d'Ijebu Ode à l'Ouest du Nigéria, Stanique FC est une branche de Stanique Management, organisation de gestion sportive bien réputée en Afrique de l'Ouest, facilitant des essais, transferts et contacts avec des clubs européens et d'ailleurs.

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L'École Football Nyiragongo existe depuis le 20 Mai 2004 et encadre depuis plus de 20 ans en ville de Goma, plus ou moins 150 jeunes repartis en 7 catégories.

Le jeune milieu de terrain est arrivé au centre à l'âge de 12 ans et y a fait pratiquement toutes ses classes avec la plus grande distinction en termes de mention.