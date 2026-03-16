Congo-Kinshasa: Linafoot - Sanga Balende gagne et le match Aigles du Congo-Renaissance interrompu

SM Sanga Balende s'est imposé, samedi 14 mars, face à New Soger sur le scorer étriqué d'un but à) zéro au stade Kibasa Maliba, à Lubumbashi, au Haut-Katanga.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du groupe A du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT).

L'unique but de cette rencontre a été inscrit par Ngoie Cibadja, qui a su concrétiser l'occasion décisive pour offrir la victoire aux Anges et Saints.

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Ce succès, arraché au terme d'un match très disputé, permet aux Rouiges et or de Mbuji-Mayi de remonter à la 10e place du classement avec 30 points (-7).

Dans le groupe B, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, Céleste FC a pris le dessus sur AF Anges Verts (2-1).

Les Académiciens ont rapidement été surpris avec l'ouverture du score de Nzanga Malamu à la 7e minute. Quelques minutes plus tard, Mafuku Bashale a doublé la mise à la 35e minute, donnant un avantage confortable à son équipe à la pause.

Au retour des vestiaires, Rachidi Pembele a transformé un penalty à la 52e minute, permettant à Céleste FC de réduire la marque, sans toutefois réussir à revenir au score.

Dans l'autre rencontre disputée dans la même enceinte, FC Les Aigles du Congo affrontait OC Renaissance.

Les Samouraïs kinois menaient sur le scotre de deux buts à zéro lorsque la situation a dégénéré dans les tribunes.

Mécontents, certains supporters de l'OC Renaissance ont manifesté leur colère pour la démission de leurs président kindembé avant, pendant et après la rencontre, allant jusqu'à envahir l'aire de jeu après le deuxième but des Aigles du Congo.

Face à ces incidents, la rencontre a été définitivement interrompue avant le coup de sifflet final.

Dans un communiqué officiel, le secrétaire national de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a annoncé que le résultat du match n°163 entre FC Les Aigles du Congo et OC Renaissance est suspendu jusqu'à l'examen du rapport des officiels du match.

La LINAFOOT invite ainsi les équipes, les partenaires et les officiels concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires, précisant que toute disposition antérieure contraire à ce communiqué est déclarée nulle et de nul effet.

Cette décision devrait intervenir dans les prochains jours après l'analyse complète des incidents survenus lors de cette rencontre.

Voici l'actuel classement du groupe A

1.TP Mazembe - 58 pts

2.FC Saint Éloi Lupopo - 45 pts

3.AS Simba - 44 pts

4.CS Don Bosco - 39 pts

5.CS Manika - 35 pts

6.Blessing FC - 34 pts

7.FC Lubumbashi Sport - 34 pts

8.AS Saint Luc - 32 pts

9.FC Tanganyika - 32 pts

10.SM Sanga Balende - 30 pts

11.US Tshinkunku - 29 pts SM Sanga Balende - 30 pts

12.AS Malole - 26 pts

13.AS New Soger - 26 pts

14.JS Groupe Bazano - 26 pts

15.FC Tshikas - 25 pts

16.US Panda - 13 pts

Groupe B

1.FC Les Aigles du Congo -- 40 pts

2.AS Vita club -- 37 pts

3.AS Maniema Union 36 pts

4.AS Dauphin Noir -- 34 pts

5.FC Céleste -- 32 pts

6.AC Rangers -- 26 pts

7.FC Étoile du Kivu -- 23 pts

8.New Jac FC -- 23 pts

9.FC MK -- 22 ptsAF 10.Anges verts -- 20 pts

11.FC Renaissance -- 18 pts

12.OC Renaissance du Congo -- 18 pts

13.OC Bukavu Dawa -- 10 pts

14.Dcmp -- 2 pts