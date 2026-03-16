Tunisie: 98e cérémonie des Oscars ce soir - 'The Voice of Hind Rajab' en lice pour l'Oscar du Meilleur long métrage international

TUNIS — Le film tunisien "The Voice of Hind Rajab", réalisé par Kaouther Ben Hania, figure parmi les cinq finalistes retenus dans la catégorie du Meilleur long métrage international à la 98e édition des Academy Awards, dont la cérémonie se tiendra dans la nuit de dimanche à lundi au Dolby Theatre à Los Angeles.

Cette coproduction tuniso-française est portée par les sociétés Tanit Films, Film4 Productions et Film Four. Le film a également bénéficié d'un soutien du Fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique relevant du ministère tunisien des Affaires culturelles. Le long métrage de fiction (89 minutes) réunit un casting palestinien composé de Amer Hlel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani.

Inspiré de faits réels, le film se déroule le 29 janvier 2024 lorsque des volontaires du Croissant-Rouge palestinien reçoivent un appel d'urgence d'une fillette de six-ans (Hind Rajab) piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza. Tandis qu'ils tentent de la maintenir en ligne, les secouristes s'efforcent d'organiser l'arrivée d'une ambulance pour la sauver.

L'oeuvre tunisienne est en compétition avec The Secret Agent (Brésil) de Kleber Mendonça Filho, Sirât (Espagne) de Oliver Laxe, It Was Just an Accident (France) de Jafar Panahi et Sentimental Value (Norvège) de Joachim Trier.

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L'acteur Motaz Malhees a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'il ne pourrait pas assister à la cérémonie, affirmant ne pas être autorisé à entrer aux États-Unis en raison de sa citoyenneté palestinienne.

La réalisatrice Kaouther Ben Hania est pour sa part déjà présente à Los Angeles dans le cadre des activités précédant la cérémonie.

Organisée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la cérémonie des Oscars récompensera 24 catégories et sera retransmise en direct sur la chaîne ABC dans plus de 200 territoires à travers le monde.

Les résultats de cette 98e édition seront annoncés dans la nuit de dimanche à lundi. Le début de la cérémonie est prévu à minuit (heure tunisienne), tandis que la couverture officielle du tapis rouge débutera vers 22h30 et sera diffusée en direct sur plusieurs plateformes numériques, notamment les comptes officiels des Oscars sur les réseaux sociaux et les services de streaming partenaires.