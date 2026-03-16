Sénégal: Une voix nouvelle dans le champ de l'engagement littéraire

Sous la forme de lettres adressées à « Koffi », « Les Murmures d'une génération brisée » ausculte, avec une gravité pudique, le malaise d'une jeunesse ballotée entre désillusion politique, perte de repères et désir intact de dignité. Loin du pamphlet tapageur comme de la plainte complaisante, le roman choisit la retenue, la profondeur et la sincérité. Il fait de la confidence un espace d'examen collectif, et du murmure une manière exigeante de résister en invitant chaque lecteur à se reconnaître dans cette génération à la fois blessée et debout.

« Les Murmures d'une génération brisée » (autoédition) du Béninois Roger Kpeteka. Ce livre ne console pas. Il ne flatte pas non plus la jeunesse qu'il prétend défendre. Il ne caresse pas aussi les élites qu'il dénonce. Le roman de 122 pages est un texte inconfortable et c'est précisément sa réussite.

« Une génération ne peut pas être seulement victime. Elle a aussi sa part de responsabilité. Si je défends la jeunesse, c'est parce que je comprends ses blessures. Mais si je la critique, c'est parce que je crois en son potentiel », dit l'auteur, diplômé de la 51e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti).

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Sous la forme de lettres adressées à un certain « Koffi », l'auteur construit un roman d'interpellation où la confidence devient acte politique, et où la fragilité du ton n'ôte rien à la force du propos. Loin du pamphlet tapageur, l'ouvrage avance à voix basse, mais avec une détermination constante. Il s'agit de comprendre et nommer le malaise d'une génération en quête de sens.

Le choix de la forme épistolaire n'est pas anodin. Il structure profondément la dynamique du récit. La lettre suppose une adresse, une écoute, une attente.

« J'ai choisi la forme épistolaire parce que la lettre est intime, sincère et sans masque. Elle permet une parole plus vraie, plus vulnérable. Le cri collectif que je porte dans ce livre ne pouvait pas être un discours froid ou académique. Il devait passer par une voix humaine », explique Roger.

En écrivant à Koffi, le narrateur ne déclame pas. Il confie. Cette posture installe une proximité rare. Le lecteur n'est pas face à un discours théorique sur la jeunesse ou la démocratie ; il est introduit dans un échange intime où les doutes, les colères et les espoirs se déposent sans masque.

Pour l'auteur, la sincérité devient ainsi un principe esthétique autant qu'éthique.

Un roman engagé

À en croire l'auteur, Koffi, figure centrale bien qu'absente physiquement, dépasse le simple statut de personnage. Il est un symbole, une conscience et une passerelle : « Ami, frère, compatriote, il peut être n'importe qui. »

Par ce procédé, l'auteur ouvre le texte à une dimension universelle : chaque lecteur est susceptible d'endosser cette place de confident silencieux. Koffi représente cette génération qui observe les dérives, qui subit les contradictions du système, mais qui conserve la possibilité d'un sursaut. Il incarne l'écoute nécessaire à toute prise de conscience.

Le livre se déploie à la croisée de trois registres : l'indignation morale, la dénonciation politique et la méditation existentielle. L'indignation naît du constat des élites « défaillantes, de la corruption banalisée, des illusions démocratiques entretenues ».

L'auteur met en lumière les mécanismes d'un système qui promet le changement tout en reproduisant les mêmes logiques de pouvoir. Pourtant, jamais le texte ne se réduit à une charge frontale. La colère, bien réelle, est maîtrisée par le travail du langage. Elle devient matière littéraire, tension intérieure, plutôt qu'explosion rhétorique.

Cette maîtrise distingue le roman du simple pamphlet. L'auteur ne se pose ni en prophète ni en procureur. Il adopte une posture romanesque engagée, consciente de son époque mais soucieuse de préserver la complexité humaine. Les questions posées ne cherchent pas des coupables simplistes ; elles invitent à une lucidité partagée. La littérature, ici, n'est pas un tribunal mais un espace d'examen.

La jeunesse, au coeur du livre, est traitée avec une ambivalence salutaire. Décrite comme « brisée », elle est en même temps interrogée dans ses propres responsabilités. L'auteur refuse l'idéalisation facile. Une génération blessée n'est pas pour autant exempte de contradictions, de compromissions ou de renoncements.

Cette lucidité confère au texte une profondeur particulière. En montrant les failles de ceux qu'il défend, le narrateur affirme sa confiance en leur capacité de transformation. La critique devient un acte de foi.

L'un des apports majeurs de l'ouvrage réside dans sa conception de la révolution. Celle-ci n'est pas envisagée d'abord comme un bouleversement institutionnel, mais comme une métamorphose intérieure. Les changements politiques, suggère le texte, demeurent superficiels si les consciences ne se transforment pas.

La corruption quotidienne, le mensonge ordinaire, l'acceptation passive des dérives sont autant de réalités qui doivent être affrontées à l'échelle individuelle. La politique apparaît alors comme le reflet d'un état moral collectif.

Une structure épistolaire

Cette dimension éthique traverse l'ensemble du récit. Elle donne au roman une portée qui dépasse le contexte immédiat. Le propos ne se limite pas à dénoncer un système ; il interroge la responsabilité de chacun dans la reproduction de ce système.

Pour l'auteur, la véritable rupture commence dans la manière de penser, d'agir, de refuser certaines pratiques. Le murmure devient ainsi un appel à l'exigence intérieure.

Sur le plan stylistique, l'écriture se caractérise par une gravité contenue. Le ton est sobre, parfois méditatif, toujours tendu vers la clarté. L'auteur privilégie la cohérence argumentative et la sincérité du propos plutôt que l'emphase. Cette retenue renforce la crédibilité du texte.

Le lecteur n'est pas emporté par un lyrisme excessif. Il est invité à réfléchir, à se reconnaître, parfois à se sentir mis en cause.

La structure épistolaire favorise également une progression thématique fluide. Chaque lettre approfondit une facette du malaise générationnel : la désillusion politique, la perte de repères, la quête de dignité, l'espoir d'un renouveau.

L'ensemble compose un tableau cohérent d'une époque marquée par l'incertitude mais habitée par une volonté de lucidité. Le livre ne propose pas de programme précis ; il propose une attitude qui est celle de la conscience éveillée.

« Les Murmures d'une génération brisée », premier livre de l'auteur, est un roman d'engagement qui parvient à maintenir l'équilibre délicat entre littérature et prise de position. Il démontre que la colère peut être une matière esthétique lorsqu'elle est travaillée par l'écriture, et que la réflexion politique gagne en profondeur lorsqu'elle s'ancre dans l'expérience intime.

« Je me situe d'abord dans une tradition romanesque engagée. Je ne cherche pas à écrire un pamphlet, même si l'indignation est présente. Je ne cherche pas non plus à me poser en prophète.

Mon ambition, c'est faire une littérature consciente de son époque. Ce livre est donc un roman qui assume son engagement sans renoncer à sa dimension humaine et introspective », souligne-t-il.

En faisant du murmure une forme de résistance, Roger Kpeteka, bien que jeune auteur, offre à sa génération non pas un slogan, mais une exigence : celle de se regarder sans complaisance pour espérer se reconstruire.