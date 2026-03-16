Sénégal: Malang Sarr - « Jouer pour le Sénégal serait magnifique »

Malang Sarr fait un véritable appel du pied au Sénégal. Dans une interview accordée à Téléfoot sur TF1, le Lensois a clairement affirmé son envie de rejoindre la Tanière. « Mes parents sont nés au Sénégal et y ont vécu, donc jouer pour le Sénégal serait magnifique. Je ne revendique rien et je ne réclame rien ; comme tout joueur performant, il faut juste prétendre à certaines choses », a-t-il clamé.

Véritable roc de la défense lensoise cette saison (2ème meilleure défense de Ligue 1), Malang Sarr a disputé 25 matchs de Ligue 1, tous en intégralité. Le joueur de 27 ans avait toutefois recalé le Sénégal dans sa jeunesse, privilégiant l'équipe de France avec laquelle il évoluait dans les catégories de jeunes. L'ancien de Chelsea pourrait venir apporter une sacrée concurrence dans l'arrière-garde sénégalaise.