Sénégal: « Modou Lô est redoutable, mais Sa Thiès peut le terrasser en un éclair »

À l'approche du combat royal du 5 avril 2026, les pronostics fusent dans l'arène. Si beaucoup voient Modou Lô (Rock Energie) conserver sa couronne, Gouye-Gui croit fermement aux chances de Sa Thiès (Balla Gaye).

Depuis son sacre du 28 juillet 2018, Modou Lô impose sa loi. Ama Baldé (5 novembre 2023), Boy Niang 2 (1er janvier 2024) et Siteu (24 novembre 2024) ont tous chuté devant le « Roc » des Parcelles assainies. Une série impressionnante qui renforce son statut de patron de l'arène.

Mais, pour Gouye-Gui, le fils de Double Less a les moyens de créer la surprise face au « Roi ». « Sa Thiès est techniquement très doué et capable de battre Modou Lô à la vitesse de l'éclair. Cela, j'en suis convaincu. Il est talentueux et très puissant. Les lutteurs de Guédiawaye sont de tout coeur avec lui », a déclaré celui que l'on surnomme le « Roi du Simpi », en référence à sa prise fétiche consistant à soulever puis écraser ses adversaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le sociétaire de l'école de lutte Mor Fadam souhaite ainsi « la victoire à Sa Thiès face à Modou Lô », tout en le mettant en garde. « Il aura en face de lui un adversaire très sérieux. Il ne devra lui laisser aucune faille exploitable. Modou Lô est redoutable et difficile à cerner. Il est imprévisible », a-t-il prévenu.

L'autre sujet d'actualité évoqué par Gouye-Gui concerne le duel entre Balla Gaye 2 et Franc qui polarise toutes les passions depuis quelques semaines. « Balla Gaye 2 est un grand champion, pétri de talent et très expérimenté, en plus d'être très courageux. Sous ce rapport, il est logique qu'il affronte Franc », estime le lutteur de Guédiawaye.

« Mais quiconque voudra défier Franc devra être prêt sur tous les plans. La raison est simple : il se trouve aujourd'hui au niveau où était Balla lorsqu'il réalisait une grande razzia dans le Championnat de lutte avec frappe vers 2008, en dictant sa loi à Coly Faye, Ousmane Diouf ou encore Mbaye Diouf », a-t-il disserté.

L'enfant chéri de Thiénaba (région de Thiès) poursuit pour dire que le « Lion » de Guédiawaye a réalisé de grands exploits en terrassant des adversaires de sa génération et même ses aînés. Aujourd'hui, il souhaite terminer sa carrière en épinglant ses jeunes frères à son tableau de chasse, à l'image de Franc.

Ce dernier, a-t-il dit, est dans la même logique puisqu'après avoir dominé sa génération, il s'attaque désormais à ses aînés, dont Balla Gaye 2, qu'il aimerait terrasser pour poursuivre sa route.

« Il faudra une force herculéenne »

Encore une fois, Gouye-Gui insiste que pour relever le défi face à Franc, il faudra être physiquement très puissant. Selon lui, battre ce dernier ne nécessite pas seulement du talent ou de l'expérience : il faudra surtout une force herculéenne.

« Il n'utilise pas uniquement son intelligence pour vaincre, mais surtout sa puissance physique. Si un adversaire privilégie son talent ou sa stratégie pour le battre, lui utilisera sa force pour montrer que ce n'est pas cela qui fera la différence face à lui », a-t-il expliqué.

Le lutteur révèle d'ailleurs une anecdote. Lors d'une visite chez le défunt promoteur Gaston Mbengue, alors malade, son fils Makane Mbengue avait joint Franc au téléphone pour tenter de sceller notre combat.

« Franc était d'accord et avait exigé un certain montant pour m'affronter. J'ai immédiatement rejeté son offre parce que je savais qu'il était plus frais physiquement, plus fort et plus motivé que moi. En plus, il est célibataire... donc mieux armé que moi pour me terrasser. C'est pour cette raison que je l'ai évité », avoue-t-il avec franchise.

Pour Gouye-Gui, affirmer qu'on est plus fort que Franc ne signifie pas forcément qu'on est capable de le freiner, dans la mesure où il a actuellement le vent en poupe.