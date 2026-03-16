Ile Maurice: Veemal Gungadin - «Les retours de terrain nous permettent de faire évoluer la plateforme»

interview

Veemal Gungadin, Chief Executive Officer de Mauritius Telecom (MT), était l'invité d'honneur de l'école primaire du Morne dans le cadre du 58e anniversaire de l'indépendance de l'île. L'express en a profité pour faire le point sur le projet MytGPT, lancé par MT sur une base pilote en janvier dernier. Les retours des huit écoles concernées par cette plateforme, dit-il, sont positifs et lui permettent d'évoluer.

Cela fait trois mois que vous avez lancé sur une base pilote MytGPT dans huit écoles primaires et secondaires. Quel feed-back recevez-vous des écoles concernées ?

Remettons les choses en contexte. En décembre dernier, nous avons présenté notre nouvelle stratégie, avec une ambition claire : faire de Maurice une passerelle digitale entre l'Afrique et l'Asie. Cette vision vise à bâtir une infrastructure solide en matière du digital, d'intelligence artificielle, de connectivité et de services financiers afin de faire ce lien entre l'Afrique et l'Asie.

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Deux accélérateurs nationaux stratégiques sont nécessaires pour la concrétisation de cette vision, dont l'un est l'AI Enablement for All. L'objectif est simple : faire en sorte que les bénéfices de la transformation numérique prennent véritablement racine à Maurice et profitent au plus grand nombre. Cela implique bien entendu une démocratisation de l'accès aux capacités de l'intelligence artificielle à l'échelle nationale afin que l'IA devienne un levier concret du quotidien et un moteur de progrès pour le pays.

Et c'est précisément dans cette logique que s'inscrit le projet mytGPT for Education, un projet pilote dans huit écoles primaires et secondaires, qui a été lancé en janvier dernier, avec bien entendu la collaboration avec le ministère de l'Éducation et des ressources humaines. Cette plateforme intègre déjà plus de 50 ouvrages et ressources pédagogiques alignés sur le programme national pour les Grades 4, 7, 8 et 9, conformément au National Curriculum Framework. Même si le projet pilote est encore récent, je suis très satisfait des premiers retours.

Nous avons eu plusieurs échanges avec des enseignants et des élèves, aussi bien dans les écoles primaires que secondaires. Dans certains établissements, les élèves ont adopté l'outil très naturellement car ils étaient déjà familiers à ChatGPT à la maison. Ils ont toutefois trouvé mytGPT plus pertinent car il est davantage adapté au contexte local et au programme scolaire mauricien. Dans d'autres écoles, nos équipes ont accompagné le déploiement par des sessions d'introduction et de formation afin de faciliter la prise en main.

Ces retours de terrain nous permettent aujourd'hui de faire évoluer la plateforme pour la rendre encore plus accessible, intuitive et adaptée aux besoins réels des utilisateurs. C'est d'ailleurs l'un des grands atouts de mytGPT par rapport à d'autres grands modèles de langage : la plateforme peut évoluer et s'adapter à l'environnement dans lequel elle est déployée.

Du côté de MT, comment évaluez-vous le succès de cet accompagnement pédagogique ?

Nous l'évaluons avant tout à travers l'usage réel sur le terrain. Nos équipes ont accompagné les élèves et les enseignants dès le départ avec des formations et des démonstrations, ce qui nous a permis d'observer directement les interactions avec l'outil. Les retours étaient variés mais globalement très instructifs. Dans plusieurs cas, les élèves comme les enseignants ont été impressionnés par la qualité des réponses fournies par mytGPT ainsi que par certaines fonctionnalités, notamment des mécanismes ludiques qui rendent l'expérience d'apprentissage plus engageante.

Nous avons aussi relevé des attentes différentes selon les profils et les établissements. Mais c'est justement tout l'objectif d'un pilote : recueillir un maximum de feedback pour mieux comprendre les besoins réels. Au niveau de MT, nous analysons à la fois les capacités de l'outil, la qualité des données, la nature des interactions et l'appropriation globale de la plateforme afin de pouvoir l'adapter en continu au contexte local.

L'étape pilote prend fin quand et quel est votre plan de déploiement dans toutes les écoles de l'île ?

Le pilote devrait normalement s'achever à la fin du mois de mai. Cela dit, comme certaines fonctionnalités ont déjà évolué sur la base des retours recueillis sur le terrain, nous envisageons la possibilité de le prolonger de quelques semaines afin de consolider ces améliorations et d'en mesurer pleinement l'impact. Concernant un déploiement national, plusieurs conditions doivent d'abord être réunies. Nous avons aussi des fondamentaux indispensables à mettre en place en amont, pour garantir un déploiement cohérent, fiable et durable. Mais c'est clairement un objectif que nous préparons avec sérieux.

Avez-vous d'autres projets de soutien pédagogique et numérique pour le secteur éducatif et si oui, lesquels ?

Oui, absolument. Pour la deuxième année consécutive, nous soutenons Learn-AI.School, une initiative nationale qui permet de sensibiliser les élèves du secondaire et les éducateurs au potentiel de l'intelligence artificielle, tout en promouvant un usage responsable de ces outils. La première édition a connu une belle mobilisation, avec 475 élèves participants et 95 projets soumis.

La deuxième édition a été lancée le 9 mars par le président de la République. Pour MT, c'est un engagement important parce qu'il s'inscrit pleinement dans notre volonté de développer les compétences numériques et l'appropriation de l'IA auprès des jeunes et du monde éducatif à Maurice comme à Rodrigues. Et nous avons également d'autres projets en préparation, que nous dévoilerons en temps et lieu.

🔴 Vous avez été l'invité d'honneur de l'école primaire du Morne dans le cadre du 58e anniversaire de l'indépendance de l'île. Depuis combien de temps soutenez-vous cette école ?

J'ai eu en effet le privilège d'être l'invité d'honneur de la cérémonie de lever du drapeau à l'école primaire du Morne. Cette invitation a marqué le début d'un rapprochement avec l'établissement. Nous avons eu des échanges constructifs avec les responsables de l'école ainsi qu'avec les représentants du ministère. Je tiens par ailleurs à saluer l'engagement remarquable des enseignants, qui accomplissent un travail essentiel auprès des enfants. Préparer l'avenir de Maurice commence dans nos salles de classe. En soutenant l'éducation, nous contribuons à l'inclusion, à l'égalité des chances et au développement des talents qui, demain, construiront Maurice.

Pourquoi cette école en particulier ?

Le Morne est un lieu profondément emblématique de notre histoire. Mais au-delà de sa portée symbolique, c'est aussi une localité où certaines réalités sociales restent difficiles et où plusieurs familles vivent dans une situation de précarité. Dès lors que nous avons pris la mesure des réalités auxquelles l'école est confrontée, il nous est apparu essentiel d'apporter notre contribution.

C'est dans cette optique que nous avons lancé cette initiative de soutien, afin de contribuer à offrir un environnement plus propice à l'apprentissage des enfants et à l'accompagnement des enseignants. En tant qu'entreprise nationale, nous avons aussi une responsabilité sociale, et nous avons tenu à soutenir l'école, notamment en matière de matériel et de ressources pédagogiques, afin de contribuer à améliorer l'accès aux outils éducatifs et le bien-être des enfants confrontés à des conditions de vie fragiles.

Le parrainage de MT prend quelle forme au sein de cet établissement ?

Le parrainage de MT au sein de l'école primaire du Morne se traduit par un soutien concret et diversifié. La compagnie a accordé une aide financière destinée à l'aménagement de bibliothèques dans les salles de classe, à l'achat d'équipements et à la mise en place d'activités pédagogiques après les heures de cours. L'école bénéficiera également d'une connexion internet gratuite pendant un an.

Par ailleurs, MT leur a offert du matériel bureautique, comprenant deux laptops et une imprimante. Au-delà du soutien de la compagnie, je tiens à saluer l'implication des employés. Ceux-ci ont voulu apporter leur contribution et un appel aux dons a permis d'acheter du matériel éducatif, des fournitures et des jeux pédagogiques, renforçant ainsi cette initiative qui reflète une de nos valeurs fondamentales: We care.

Quels autres établissements scolaires soutenez-vous par un parrainage financier et/ ou technique ?

Fidèle à notre engagement en faveur de l'éducation et de l'inclusion, nous apportons, à travers la MT Foundation, un soutien régulier aux enfants issus de milieux défavorisés en leur fournissant du matériel scolaire, ce qui leur permet d'aller à l'école avec les mêmes outils que d'autres enfants plus chanceux.