Ile Maurice: Une mise en scène patriotique qui a captivé le public

interview

Au coeur des célébrations de la fête nationale au Champ-de-Mars, une prestation spectaculaire exécutée par de jeunes recrues de la force policière a captivé le public. Parfaitement synchronisée, cette chorégraphie mêlant précision militaire et symbolisme patriotique a transformé le terrain en une véritable scène vivante retraçant l'histoire et les valeurs de la nation mauricienne.

Derrière cette performance remarquable se trouve un inspecteur de police Paramasiven Soobrayen (photo), animé par la volonté d'innover tout en honorant les traditions. Inspiré par l'histoire du pays et par l'importance symbolique de l'Indépendance, il a imaginé une mise en scène capable de traduire, à travers des formations et des mouvements, l'identité et le parcours de Maurice. Dans l'entretien qui suit, il revient sur la genèse de cette idée, les défis rencontrés lors de la préparation et le message qu'il souhaitait partager avec la nation.

Comment est née l'idée de cette chorégraphie pour les célébrations de l'Indépendance au Champ-de-Mars ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'idée m'est venue en réfléchissant à une manière différente et plus symbolique de célébrer l'Indépendance. Je voulais créer quelque chose qui puisse raconter l'histoire de notre pays à travers des formations et des mouvements. L'objectif était de transformer certains symboles forts de notre nation en images vivantes sur le terrain.

Qu'est-ce qui vous a inspiré pour concevoir cette prestation ?

Personnellement, mon inspiration vient surtout de l'histoire et de l'identité de notre pays. La fête nationale est un moment très fort pour tous les Mauriciens. J'ai donc voulu créer une chorégraphie qui représente notre parcours en tant que nation, notre indépendance et les valeurs qui nous unissent aujourd'hui.

Pourquoi avoir choisi une approche chorégraphique plutôt qu'un simple défilé traditionnel ?

Le défilé traditionnel reste un élément important des célébrations nationales. Mais avec une chorégraphie, j'ai voulu apporter une dimension plus visuelle et plus expressive. Les formations et les mouvements permettent de raconter une histoire et de transmettre un message d'une manière plus marquante.

Combien de personnes ont participé à cette chorégraphie et combien de temps ont duré les répétitions ? Pour cette chorégraphie, 237 nouvelles recrues, garçons et filles, de la force policière ont participé au Champ-de-Mars. La préparation a nécessité quinze jours de répétitions intensives. J'ai également bénéficié du soutien d'une équipe technique pour la supervision, le marquage et la logistique. Tout cela a demandé beaucoup de rigueur et de précision afin que chaque formation et chaque mouvement soient parfaitement synchronisés le jour de la célébration.

Quelles ont été les principales difficultés lors de la préparation ?

La principale difficulté a été la coordination et la précision. Dans une chorégraphie comme celle-ci, tous les mouvements doivent être parfaitement synchronisés pour que les formations apparaissent clairement au public, ce qui demande beaucoup de discipline et de répétitions. La chaleur et le soleil ont également rendu les entraînements exigeants, mais toute l'équipe a persévéré grâce à leur motivation et à leur engagement patriotique.

Quel message souhaitiezvous transmettre à travers cette chorégraphie lors de la fête nationale ?

À travers cette chorégraphie, je voulais transmettre un message d'unité et de fierté nationale. Maurice est un pays riche par sa diversité, mais notre force réside dans notre capacité à vivre ensemble dans la paix, la justice et la liberté.

Y a-t-il une signification particulière derrière les mouvements ou les formations sur le terrain ?

Oui, chaque formation a une signification symbolique. Certaines représentent notre place dans l'océan Indien, d'autres évoquent notre indépendance, notre souveraineté ou encore les valeurs fondamentales de notre nation. L'idée était que chaque mouvement raconte une partie de l'histoire de Maurice et rende hommage à l'architecte de notre indépendance, feu Sir Seewoosagur Ramgoolam, le père de la nation, grâce à qui notre pays a pu accéder à la liberté et tracer son propre destin.

En quoi cette prestation reflète-t-elle les valeurs de la police mauricienne ?

Cette prestation reflète des valeurs essentielles, telles que la discipline, le patriotisme, l'engagement, le sens du devoir et l'esprit d'équipe. Ce sont des valeurs qui sont importantes non seulement pour notre institution, mais aussi pour l'ensemble de la société, car elles contribuent à renforcer la cohésion et la sécurité nationale.

Comment avez-vous réagi face à l'accueil du public et des autorités lors de la prestation ?

J'ai reçu de nombreux compliments de mes supérieurs hiérarchiques et de mes collègues, et j'ai ressenti une grande fierté et beaucoup de satisfaction. Voir le public apprécier la prestation a été particulièrement gratifiant, car cela montre que tous les efforts et le travail accomplis pendant les répétitions ont porté leurs fruits. Les encouragements et les réactions enthousiastes du public ont rendu ce moment encore plus touchant.

Vous attendiez-vous à un tel engouement autour de cette chorégraphie ?

Nous voulions avant tout donner le meilleur de nous-mêmes. Mais je dois dire que l'enthousiasme et les réactions positives ont été très touchants. Cela montre à quel point les Mauriciens sont attachés à notre fête nationale.

En tant qu'inspecteur de police, qu'avez-vous ressenti en voyant cette chorégraphie exécutée devant toute la nation ?

Pour moi, c'était un moment de grande fierté et aussi d'émotion. Voir cette chorégraphie prendre vie devant toute la nation, dans un cadre aussi symbolique que la célébration de l'Indépendance, est quelque chose de très marquant.