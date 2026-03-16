Afrique: L'islamophobie, un 'fléau' à éradiquer de 'tous les pays et de toutes les communautés', selon António Guterres

Dakar — L'islamophobie est un "fléau" qu'il faut éradiquer de "tous les pays et de toutes les communautés", a lancé le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, invitant la communauté internationale à réaffirmer son engagement "en faveur de l'égalité, des droits humains et de la dignité de chacun et chacune, quelle que soit sa religion".

"Éradiquons le fléau de l'islamophobie de tous les pays et de toutes les communautés", a déclaré M. Guterres dans son message à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie célébrée ce dimanche 15 mars.

Il a invité la communauté internationale à réaffirmer son "engagement en faveur de l'égalité, des droits humains et de la dignité de chacun et chacune, quelle que soit sa religion".

Selon António Guterres, "les deux milliards de musulmans que compte la population mondiale vivent aux quatre coins du globe, ce qui témoigne de la grande diversité de l'humanité".

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Pourtant, déplore le patron de l'ONU, "ils sont souvent confrontés à une discrimination institutionnelle, à l'exclusion socioéconomique, à des politiques d'immigration biaisées, ainsi qu'à des pratiques de surveillance et de profilage injustifiées".

Il ajoute que "ces phénomènes inquiétants sont alimentés par une rhétorique antimusulmane et par une haine manifeste, qui peuvent conduire à des actes de harcèlement et de violence contre des personnes et des lieux de culte".

António Guterres invite les gouvernements à "prendre des mesures concrètes pour lutter contre les discours de haine, protéger la liberté de religion et combattre la discrimination, notamment en veillant à ce que le droit international des droits humains soit pleinement respecté".

Il invite également les plateformes en ligne à "tout mettre en oeuvre pour faire disparaître des contenus qu'elles publient les discours haineux et le harcèlement contre des personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions".

"Nous devons tous et toutes dénoncer le sectarisme, la xénophobie et la discrimination partout où ils se manifestent", a-t-il déclaré, rappelant avoir nommé en mai 2025 le Haut-Représentant pour l'Alliance des civilisations en tant qu'Envoyé spécial des Nations Unies pour la lutte contre l'islamophobie, afin de "renforcer notre action collective".