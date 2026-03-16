Saint-Louis — Le Centre culturel Le Château a abrité, samedi, la restitution de la résidence de création musicale de la chanteuse "Black Goddess" de son vrai nom Khady Kane Fall, en présence d'un public composé de quelques professionnels du milieu pour les regards extérieurs.

Khady Kane Fall a inauguré, le 4 mars, au Centre culturel Le Château de Saint-Louis, une résidence de création musicale autour du projet "Baat-Yi" [les voix], une proposition ancrée sur les cultures noires.

Le projet visait à établir un dialogue entre les expressions culturelles de la diaspora africaine et l'identité patrimoniale et contemporaine de Saint-Louis.

Structuré autour de l'oeuvre et de l'héritage de l'artiste Aminata Fall, figure emblématique de l'histoire de la musique au Sénégal, "Baat-Yi" [les voix] interroge les enjeux de mémoire, de transmission et de valorisation des voix féminines africaines. Il s'inscrit dans une démarche de recherche et de création visant à faire émerger de nouvelles formes artistiques à partir de récits et d'héritages existants.

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"J'étais en résidence pendant dix jours au Centre culturel Le Château. Je viens de finir ma résidence aujourd'hui et suis très contente parce que je faisais la réincarnation d'une diva qui faisait du blues", a dit l'artiste dans un entretien accordé à l'APS en marge de la cérémonie.

Elle a soutenu que le projet porte sur "l'afro-descendance des voix noires, la culture (...) que les américains se sont appropriées pour dire que le blues vient de l'Amérique".

"Donc j'ai mené des recherches pour voir comment on peut adapter et se réapproprier ces voix noires-là parce que les Noirs américains étaient des gens qui ont quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis dans les champs du Mississippi", a-t-elle notamment indiqué.

Originaire de Saint-Louis, l'artiste chanteuse "Black Goddess" dit avoir travaillé avec le chanteur saint-louisien Index Ñuul Kukk en tant qu'une de ses choristes pendant un an de scène de 2024 à 2025. Elle est toujours avec lui dans sa maison de production "Kër Gu Mag" [la grande maison].