Sénégal: Incendie au marché central de Kaffrine - Momath Talla Ndao exprime sa solidarité aux sinistrés

Kaffrine — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, chargé du Logement, Momath Talla Ndao, a exprimé sa solidarité, samedi, aux commerçants du marché central de Kaffrine victimes d'un incendie, annonçant avoir entrepris des démarches auprès des autorités pour qu'elles viennent en aide aux sinistrés.

"En venant ici, j'ai pris contact avec le ministre de l'Industrie et du Commerce pour l'informer de la situation. Il s'engage également à prendre contact avec la coordinatrice du Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM) afin d'examiner, avec les commerçants, les voies et moyens de trouver une solution durable à leurs préoccupations", a-t-il fait savoir.

Momar Ndao, s'exprimait, samedi, au terme d'une visite auprès des sinistrés de ce marché de la capitale du Ndoucoumane, en présence des autorités administratives et autres responsables locaux.

Plusieurs cantines ont été ravagées par un incendie qui s'est déclaré, jeudi matin, au marché central de Kaffrine (centre).

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"Nous savons tous combien il est difficile de subir un incendie dans un marché, surtout ici à Kaffrine, au marché central. Nous exprimons notre solidarité et adressons nos encouragements aux commerçants affectés", a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat a évoqué également la possibilité d'engager des discussions avec les autorités locales et les acteurs concernés sur la "construction" d'un autre marché dans la ville ou l'extension" de l'actuel marché pour mieux répondre aux besoins des commerçants.