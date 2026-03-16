Soudan: La Chine exprime sa volonté de participer à la reconstruction du pays

15 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Soudan, Xu Jian, a exprimé la disposition de son pays à contribuer à la reconstruction de ce que la guerre a détruit au Soudan, affirmant que Pékin a déjà intégré des propositions en ce sens dans sa politique étrangère pour la période à venir. Il a souligné la solidité des relations entre les deux pays, qui se poursuivent depuis plus de six décennies.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenu ce dimanche à Port-Soudan, le diplomate chinois a indiqué avoir constaté, lors de sa récente visite à Khartoum, le sérieux du gouvernement soudanais dans ses efforts visant à reconstruire l'État de Khartoum ainsi que l'ensemble du pays.

Il a souligné que l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan constituent un principe important pour la Chine, rappelant que son pays a toujours défendu cette position, tout en notant que les relations bilatérales connaissent un développement continu et que la Chine accorde une attention particulière au Soudan.

Le chargé d'affaires également réaffirmé l'engagement de la Chine à mettre en oeuvre plusieurs projets économiques conjoints avec le Soudan, dans l'objectif de soutenir le développement du pays et de renforcer ses infrastructures.

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Il a par ailleurs salué les efforts déployés par le gouvernement soudanais pour préserver l'unité de son territoire face aux menaces résultant des événements que connaît le pays depuis le 15 avril 2023

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