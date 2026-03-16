Tunisie: Le Canadien Bryan Adams en concert le 2 mai 2026 au Théâtre antique de Dougga

TUNIS — L'ambassade du Canada en Tunisie a annoncé samedi la tenue d'un concert du chanteur canadien Bryan Adams le 2 mai 2026 au Théâtre antique de Dougga, dans le cadre du Festival international de Dougga qui célèbrera cette année sa 50e édition.

Selon l'annonce publiée sur la page officielle de l'ambassade, il s'agit de la première participation de l'artiste à ce festival organisé chaque été sur le site archéologique de Dougga. Cette programmation s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à "renforcer les échanges culturels entre le Canada et la Tunisie".

Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, le site de Dougga s'étend sur environ 75 hectares et constitue l'un des ensembles archéologiques les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ancienne cité connue sous le nom de Thugga, elle fut la capitale d'un État libyco-punique avant l'annexion romaine de la Numidie.

La ville a prospéré sous la domination romaine et byzantine avant de décliner à la période islamique. Les vestiges visibles aujourd'hui témoignent de plus de dix-sept siècles d'histoire et illustrent la rencontre de plusieurs cultures - numide, punique, hellénistique et romaine.

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Considérée comme la ville africo-romaine la mieux conservée d'Afrique du Nord, Dougga conserve les principales composantes d'une cité antique, dont le centre monumental (capitole, forum et marché), les édifices de spectacle comme le théâtre, ainsi que des thermes publics.

Le concert s'inscrit dans la tournée internationale de l'artiste, qui comprend plusieurs dates en Amérique, en Afrique et en Europe, selon les informations publiées sur le site officiel du chanteur.

Dans ce cadre, le musicien propose notamment le spectacle acoustique Bare Bones Tour, un format reposant sur une interprétation épurée de son répertoire, dans lequel il se produit principalement à la guitare, accompagné du pianiste Gary Breit. Au programme figurent plusieurs titres emblématiques du répertoire de l'artiste, dont Summer of '69, Heaven et (Everything I Do) I Do It for You, selon la même source.

Avec une carrière s'étendant sur près de quatre décennies, Bryan Adams a publié plusieurs albums et vendu plus de 100 millions de disques dans le monde.

Les billets pour ce concert sont proposés au tarif de 190 dinars.