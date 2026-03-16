Malawi: L'unité dans la mission au coeur de la rencontre nationale des directeurs des OPM des huit diocèses du pays

Blantyre — La première réunion de 2026 du Conseil national des directeurs diocésains des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) du Malawi, organisée par la Direction nationale du pays, dirigée par le père Peter Ephraim Madeya, s'est achevée vendredi 13 mars par une liturgie eucharistique célébrée au Centre pastoral Nantipwiri de l'archidiocèse de Blantyre.

Cette rencontre, à laquelle ont participé les huit diocèses du Malawi et qui a débuté le 9 mars, a été l'occasion de dresser un bilan du chemin parcouru jusqu'à présent, et surtout de définir les étapes à venir.

« Les rencontres en présentiel sont essentielles car elles renforcent la communion missionnaire, offrent une formation et montrent la voie », a commenté le père Madeya.

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En ouverture de la rencontre, dont le fil conducteur était le thème du message de la prochaine Journée Mondiale des Missions 2026 « Un en Christ, unis dans la mission », le Vicaire Général de l'archidiocèse de Blantyre, George Buleya, est intervenu avec un exposé introductif qui a donné le ton des sessions de travail. « Il est fondamental d"'être un avec le Christ" et d'être unis entre nous dans notre travail missionnaire », a expliqué le Vicaire Général Buleya. « Nous devons éviter », a-t-il ajouté, « un esprit de compétition inutile et de division entre nous. L'unité est essentielle pour un travail missionnaire efficace ».

La réunion s'est ensuite poursuivie par la présentation de différents rapports qui ont mis en évidence, malgré un manque fréquent de ressources, un engagement sans faille de la part des huit diocèses. Parmi les thèmes abordés figurait également la célébration nationale du centenaire de la Journée Mondiale des Missions, qui se tiendra dans le diocèse de Mzuzu le 3 octobre 2026.

Deux sessions pratiques de planification et de rédaction se sont avérées très utiles pour les directeurs diocésains des OPM présents à l'initiative. Au cours de la première, ils ont pu évaluer ensemble l'efficacité du plan des activités réalisées entre 2021 et 2026, jetant ainsi les bases de l'élaboration d'un nouveau plan futur pour l'animation et la formation missionnaire ; au cours de la seconde, ils ont pu s'essayer à un atelier de rédaction de propositions de projets pour le développement de leurs bureaux diocésains respectifs.