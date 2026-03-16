Tunisie: Journées Francophones 2026 - Une ouverture culturelle placée sous le signe du dialogue des cultures

TUNIS — Des lettres et des cartes occupaient la galerie de l'Institut français de Tunisie où le Mois de la Francophonie, s'est ouvert samedi soir comme une traversée de mots, de sons et d'histoires partagées.

Diplomates, artistes et étudiants ont pris part à l'ouverture pour marquer le lancement d'une saison culturelle des "Journées Francophones 2026" en Tunisie qui, pendant plusieurs semaines, fera voyager la langue française à travers des concerts, des expositions et des rencontres.

La langue française : un héritage et une richesse

À travers les interventions des diplomates, un fil historique s'est dessiné rappelant l'oeuvre des pères fondateurs de la Francophonie, de Habib Bourguiba à Léopold Sédar Senghor, pour lesquels la langue constituait un espace de dialogue entre les peuples. Aujourd'hui, cette vision s'inscrit dans un cadre multiculturel qui dépasse les frontières linguistiques et culturelles.

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« La Francophonie est née, elle a grandi et elle a conquis le monde », rappelle l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Tunisie et président du Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) en Tunisie, Désiré-Salomon Mwendanga Musengo. Avec près de 330 millions de locuteurs, le français circule désormais d'un continent à l'autre, a affirmé le diplomate.

Dans un paysage linguistique en constante évolution, où certains locuteurs se tournent vers d'autres langues internationales, il estime néanmoins que le français poursuit son expansion. Apprendre une langue supplémentaire constitue une richesse, souligne-t-il, tandis que négliger une langue comme le français, porteuse d'histoire et de pensée, pourrait conduire à un appauvrissement culturel.

La jeunesse et les artistes au cœur de la francophonie

La culture occupe une place centrale dans les activités prévues pour le Mois de la Francophonie, conçues comme autant de rencontres avec les imaginaires du monde francophone. Concerts, expositions, projections et débats composent cette programmation culturelle où la langue apparaît comme un point de convergence et les jeunes tiennent une place particulière.

À l'ère des réseaux sociaux et de la création numérique, un Prix des jeunes influenceurs francophones en Tunisie a été lancé afin d'encourager de nouvelles formes d'expression en français et de valoriser la créativité d'une nouvelle génération.

La représentante de l'Organisation internationale de la Francophonie pour l'Afrique du Nord, Haoua Acyl, a rappelé pour sa part la place du français dans la région. « Dans cette vaste région de diversité et de richesse culturelle, la langue française est une langue de culture, d'administration et d'ouverture sur le monde, cohabitant harmonieusement avec des identités plurielles », a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné que la Journée internationale de la Francophonie, célébrée le 20 mars, est placée cette année « sous le signe de la jeunesse et de sa capacité à imaginer et à innover face aux défis contemporains ».

Citant Léopold Sédar Senghor, qui définissait la Francophonie comme « cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre », elle a rappelé l'importance de la solidarité et du respect de la diversité culturelle comme principes fondateurs de cet espace de coopération.

Évoquant le contexte international marqué par les tensions et les conflits, l'ambassadeur congolais a estimé que la Francophonie pouvait contribuer à promouvoir des valeurs de solidarité et de compréhension mutuelle. « La Francophonie est là pour vulgariser des valeurs de solidarité et de compréhension entre les peuples », a-t-il souligné.

Le diplomate a également insisté sur la nécessité de soutenir la mobilité des artistes et des acteurs culturels, qu'il considère comme des vecteurs de dialogue. « Les artistes sont des ambassadeurs de paix. Ils portent des messages et des valeurs qui méritent d'être partagés au-delà des frontières », a-t-il déclaré.

Le mois démarre en musique et avec l'exploration d'une « langue-monde »

La soirée de lancement du Mois de la Francophonie a également pris un accent artistique et culturel. Dans la cour de l'Institut, les mots de la slameuse Lisette Lombé ont rencontré l'univers musical du rappeur Marc Nammour dans le spectacle Ce que le ventre dit, présenté avec le soutien de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie.

La poétesse nationale de Belgique (2024-2025), artiste belgo-congolaise, y déploie une parole mêlant slam, littérature et arts visuels autour des questions d'identité, de féminisme et de justice sociale, tandis que le rappeur et poète franco-libanais, cofondateur du groupe La Canaille, propose une écriture engagée à la croisée du rap et de la poésie.

À l'intérieur de la galerie, une autre exploration attend les visiteurs avec l'exposition « Le français, l'aventure d'une langue-monde », conçue avec la Cité internationale de la langue française et avec la participation d'étudiants de l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis.

Présentant cette exposition consacrée à la langue française et aux cultures francophones, le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Tunisie, Manuel Bufala, a évoqué un espace de diversité culturelle, de dialogue et de solidarité, illustrant « une Francophonie vivante et pleinement inscrite dans le monde ».

L'exposition met en lumière un français en constante évolution, nourri par les échanges avec d'autres langues et cultures. Des cartes et supports multimédias retracent notamment la diffusion progressive du français dans le monde depuis le XVIe siècle jusqu'aux indépendances du XXe siècle.

Le Mois de la Francophonie donnera lieu à une série d'événements culturels organisés à Tunis et dans plusieurs régions du pays. Pendant plusieurs semaines, la Francophonie continuera de se raconter à travers concerts, débats, projections et festivals, autant de rendez-vous où la langue française se partage à travers les expressions culturelles et artistiques.