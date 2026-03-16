Addis-Abeba — La délégation de l'Union européenne en Éthiopie a réitéré son engagement à approfondir sa coopération de longue date avec le pays, à l'occasion du cinquantième anniversaire de leur partenariat célébré en 2025.

Dans un entretien accordé à ENA, Anna Lixi, cheffe de l'équipe Gouvernance et Paix, a mis en avant la profondeur et la diversité de cette collaboration, qui englobe aussi bien les institutions publiques que les organisations de la société civile (OSC).

« La coopération entre l'Union européenne et l'Éthiopie s'appuie sur plusieurs décennies d'engagement partagé », a-t-elle affirmé.

Elle a expliqué que l'Union européenne intervient dans différents contextes démocratiques et continue d'accompagner les efforts entrepris par l'Éthiopie dans ce domaine.

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« Nous travaillons étroitement avec diverses institutions nationales, notamment la Commission éthiopienne des droits de l'homme, le ministère de la Justice et la Cour suprême fédérale, en soutenant les réformes du système de justice pénale. Nous collaborons également avec la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) afin de renforcer les processus électoraux en préparation des septièmes élections générales prévues en 2026 », a-t-elle précisé.

L'Éthiopie poursuit actuellement un vaste programme de réformes politiques et institutionnelles destiné à consolider la gouvernance démocratique, à renforcer l'État de droit et à promouvoir une participation citoyenne plus inclusive.

Ces transformations incluent notamment la révision de cadres juridiques, le renforcement des capacités des organisations de la société civile et l'amélioration des compétences des institutions publiques afin de garantir la prestation de services et la protection des droits fondamentaux. Ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie de transition démocratique et de cohésion sociale à long terme, dans un contexte marqué par les défis politiques récents.

Partenaire important de l'Éthiopie, l'Union européenne apporte un soutien actif à ces réformes.

Selon Mme Lixi, la délégation européenne appuie particulièrement les initiatives gouvernementales, dont celles menées par la Commission nationale du dialogue, en mettant l'accent sur la transparence et l'inclusivité.

« Nous finançons plusieurs projets et programmes destinés à promouvoir le dialogue national et à renforcer la bonne gouvernance. Notre ambition est d'accompagner et de soutenir les efforts du gouvernement éthiopien pour consolider la démocratie », a-t-elle indiqué.

Entre 2023 et 2026, l'Union européenne a intensifié ses interventions dans le domaine de la réforme de la justice pénale. Elle apporte également un appui technique et matériel à la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) afin de garantir que les élections générales de 2026 se déroulent conformément aux standards internationaux.

En parallèle du processus électoral, l'UE finance également les travaux de la Commission nationale du dialogue, une initiative considérée comme essentielle pour la stabilité du pays et la réconciliation nationale à long terme.

Ce partenariat durable, fondé sur plus de cinquante ans de relations diplomatiques et de coopération, s'est progressivement transformé en une relation stratégique globale, reflétant l'engagement constant de l'Europe en faveur de la bonne gouvernance, des réformes démocratiques et d'une participation citoyenne inclusive en Éthiopie, a conclu Mme Lixi.