Sénégal: L'Apix et la Giz s'allient pour lever le dernier verrou de l'investissement

Face au blocage que représente l'accès à la terre, où seuls 6 % des titres font l'objet de procédures formelles, l'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) et la Coopération allemande (Giz) ont signé, jeudi 12 mars, un partenariat stratégique. L'Objectif est de créer un guichet unique pour sécuriser et accélérer les procédures foncières jusqu'ici jugées « impossibles » pour les investisseurs.

C'est un chiffre qui a valeur de constat d'échec. Au Sénégal, seuls 6 % des terrains font l'objet d'une délibération formelle. Le reste, noyé dans des procédures interminables et un maquis juridique opaque, constitue un repoussoir pour les capitaux.

C'est pour briser ce « goulot d'étranglement » que l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) et le bureau régional de la Coopération allemande (Giz) ont officialisé, le 12 mars, une convention de partenariat inédite. Celle-ci vise à élaborer le cadre réglementaire d'un « Guichet unique foncier pour l'investissement », une promesse de transparence dans un domaine jusqu'ici rongé par les délais prohibitifs.

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Pour le directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily, l'équation est simple : sans terre sécurisée, pas d'investissement durable.

« Le Guichet unique pour l'investissement est donc une réponse opérationnelle à cet impératif à l'issue de la signature. Il sera l'interface privilégiée entre les investisseurs et l'administration, permettant ainsi de centraliser les démarches foncières, de réduire les délais et de garantir la traçabilité et la transparence des procédures », a-t-il déclaré.

Un aveu, en creux, des lourdeurs actuelles que l'État entend combattre par une digitalisation et une centralisation des processus.

Mais l'ambition affichée dépasse la simple simplification administrative. En s'associant à l'expertise allemande, via le projet « Seen Suuf », le gouvernement sénégalais cherche surtout à instaurer une méthode.

La coopération germanique, saluée pour son travail de concertation avec les acteurs locaux, apporte une légitimité et un savoir-faire dans la médiation foncière, un domaine hautement sensible où se télescopent droits coutumiers, collectivités territoriales et intérêts privés.

« La question foncière ne peut être résolue par une seule institution », a reconnu M. Bathily à l'adresse de ses partenaires. Selon lui, elle appelle une démarche collaborative, inclusive, qui intègre les collectivités territoriales, les services de l'État, le secteur privé et la société civile.

L'accord, qui engage les ressources humaines et financières des deux parties, a reçu l'onction de Kai Baldow, ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, visiblement satisfait de voir cette « coopération dynamique » aboutir à un projet structurant.

En présence de Katja Roeckel, directrice résidente de la Giz, l'Apix a pris l'engagement ferme d'opérationnaliser ce guichet dans les meilleurs délais, promettant de mettre à disposition les moyens nécessaires à la vulgarisation du dispositif.

Les deux institutions font le pari de faire de cet outil un « catalyseur du développement économique et territorial du Sénégal » en transformant la terre, souvent source de conflits, en un acteur « silencieux, mais efficace » de la croissance.