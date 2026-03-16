Sénégal: Dialogue inter religieux - Un « Ndogou » partagé entre musulmans et chrétiens

L'Académie des africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, du Groupe de Dakar, a réuni, jeudi dernier, à Dakar, les fidèles chrétiens et musulmans autour d'un « Ndogou » (rupture du jeune, en français). La rencontre qui s'est déroulée au Centre culturel Daniel Brottier de Dakar, a été l'occasion pour les acteurs de prôner le « Vivre ensemble au Sénégal ».

À l'heure où le monde traverse des crises identitaires et religieuses, le Sénégal demeure une terre de dialogue et de tolérance. L'Académie des sciences religieuses, sociales et politiques de Dakar, à travers son bureau de Dakar, a profité de la convergence des mois de Carême et de Ramadan pour convier les fidèles à un « Ndogou », c'est-à-dire un moment de partage unique pour célébrer ce qui fait la force de la nation sénégalaise.

Selon Manuel Pina, coordonnateur du bureau de Dakar de l'Académie, la fraternité entre les fils et les filles du Sénégal doit être renforcée et magnifiée. C'est, selon lui, ce qui a favorisé cette rencontre citoyenne autour d'un moment de partage appelé « Vivre ensemble au Sénégal ».

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« La rencontre nous a permis d'échanger sur les valeurs communes de paix, de partage, de solidarité portées par le Carême et le Ramadan. Selon lui, le "vivre ensemble" a d'autant plus de sens que nous sommes tous des fils d'Abraham. Nous devons apprendre à nous connaître davantage pour renforcer la tolérance et la paix entre frères », a souligné Manuel Pina.

Poursuivant, il a invité à poursuivre ce combat que l'Académie s'est approprié auprès des communautés, car la paix, malgré son importance, peut être fragilisée.

Pour l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Dia de Île de Gorée, on ne parle de dialogue que quand il y a divergence, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. « Le maire Augustin Senghor assiste à toutes les prières de Korité et de Tabaski pour communier avec les populations. Pendant ces fêtes musulmanes, on voit des chrétiens sacrifier un mouton et acheter un boubou. Pendant la fête de Pâques, l'île est inondée de "Ngalakh" (bouillie de mil à la pâte d'arachide) », a informé l'imam.

Selon lui, le Sénégal est un pays où tout le monde est parent de l'autre. « On voit à Joal-Fadiouth, Saint-Louis, Ziguinchor, des frères de même sang qui sont d'obédiences différentes. On a été invités à Rome par le Pape François qui, durant toute l'audience, n'a pas cessé de parler de paix dans le monde », a ajouté Cheikh Ahmed Tidiane Dia.