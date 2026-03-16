Sénégal: L'Irlande soutient les initiatives environnementales de la jeunesse

Le ministre des Dépenses publiques, des Infrastructures, de la Réforme des services publics et de la Numérisation de l'Irlande, Jack Chambers, en visite au Sénégal, a été, hier, l'hôte du Consortium jeunesse Sénégal (Cjs) sis à Wakhinane Nimzatt, dans le département de Guédiawaye. Les deux parties ont signé une convention de partenariat visant à donner un coup de pouce aux initiatives vertes portées par la jeunesse.

Le Consortium Jeunesse Sénégal (Cjs), implanté à Guédiawaye, a reçu, hier, la visite de Jack Chambers, ministre des Dépenses publiques, des Infrastructures, de la Réforme des services publics et de la Numérisation de l'Irlande. Les deux parties ont signé une convention de partenariat.

Grâce à cette convention, l'Irlande va accompagner les initiatives vertes émanant de la jeunesse citoyenne au titre du fonds « Yaakaar Environnement » mis en place par le Cjs pour soutenir les initiatives vertes installées dans les régions intérieures du Sénégal. D'ailleurs, une vingtaine de porteurs de projets bénéficieront de financements dont le montant varie entre 1 à 6 millions de FCfa.

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Le ministre irlandais s'est réjoui de la mise en place de ce projet qui, a-t-il ajouté, porte un espoir essentiel pour les jeunes. « L'Irlande et le Sénégal ont des populations jeunes et actives. C'est pourquoi je suis totalement satisfait de cette collaboration qui renforce les liens entre nos deux pays et qui s'inscrit parfaitement dans la politique d'autonomisation des jeunes et femmes de nos deux pays », a déclaré Jack Chambers.

Le ministre a eu droit à une visite guidée des locaux du Consortium Jeunesse Sénégal. Il a ensuite eu des échanges directs avec un groupe de jeunes auto-entrepreneurs bénéficiant d'un accompagnement de la part du Cjs. Ces jeunes entrepreneurs évoluant dans divers domaines (numérique, sport, culture, etc.) ont mis en exergue les défis persistants qu'ils s'emploient à relever au quotidien, ainsi que les contraintes auxquelles ils font face.

Vice-président du Cjs, Abdou Touré a salué le partenariat signé avec l'ambassade d'Irlande à Dakar. Il considère que la jeunesse ne doit plus continuer à se comporter en spectateur dans la marche vers le changement, mais elle doit être un artisan du destin de son pays.

« Le partenariat que le Cjs vient de signer avec l'ambassade d'Irlande n'est pas un simple accord, mais un engagement vivant qui donne naissance au fonds « Yaakaar Environnement » », a-t-il ajouté. Ce levier stratégique va transformer l'énergie citoyenne des jeunes en opportunités économiques réelles et durables.