15 mars 2017-15 mars 2026.Neuf ans deja que Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum n'est plus. Fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum s'est distingué par sa personnalité hors du commun. Il était à la fois un intellectuel, un homme d'engagement et un bâtisseur de ponts entre mondes religieux, politiques et sociaux.

Né le 29 décembre 1925 de l'union entre Serigne Babacar Sy et Sokhna Astou Kane, il fut, dès sa naissance, marqué par une singularité. Il est venu au monde avec son prénom. Il le raconte lui-même : « Quand je suis venu au monde, à Saint-Louis, Mame Abdou Aziz Sy Dabakh pensait que je porterais son nom. Mais, Serigne Babacar Sy lui répondit : « Le fondateur de la confrérie veut que l'enfant porte son nom ». C'est ainsi que qu'il fut prénommé Cheikh Ahmed Tidiane, le Sceau des « waliyou » (rapprochés d'Allah) ».

Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, disciple revendiqué de son père et de son grand-père, Seydi El Hadji Malick Sy, se distingue très tôt par son goût pour la connaissance et la pensée critique. Ainsi, il ne se limita jamais aux sciences religieuses, s'ouvrant aux débats intellectuels et politiques de son temps. Dans l'espace public, Serigne Cheikh, rappelle le frère de Doudou Kende Mbaye, défendait une vision large de la citoyenneté.

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Ses réflexions sur la négritude et le rôle du religieux dans la cité restent gravées dans les mémoires. Sur la condition féminine, Serigne Cheikh tranchait également : « Le problème de l'émancipation de la femme est un faux problème. L'Islam a été à l'avant-garde de sa libération ».

Toutefois, cette contribution intellectuelle de la part du guide religieux était complétée par un engagement vigoureux dans l'espace politique et social. C'est ainsi qu'il participa à la création de l'Association islamique sénégalaise, puis de la Fédération nationale des dahiras tidianes.

Engagement politique

Hormis son engagement religieux, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum était aussi connu du landernau politique. Opposant à Léopold Sédar Senghor après l'indépendance, il a brièvement créé le Parti de la Solidarité Sénégalaise (PSS) et connu la prison en 1959, démontrant une posture de refus face au pouvoir temporel. Il considérait la politique comme un « art » nécessitant l'intégrité, qualifiant souvent la politique politicienne de simple « ruse ».

Proche de figures comme Jamal Abdel Nasser, il a défendu une indépendance économique réelle et a critiqué les influences néocoloniales. Il a fondé le mouvement des Moustarchidina wal Moustarchidaty (guidés), structurant la jeunesse tidjane vers la spiritualité et l'engagement citoyen.

Al Maktoum était un guide charismatique qui, bien qu'éloigné de la gestion directe des affaires de l'État, a profondément influencé le débat politique sénégalais par ses discours sur la justice et la moralité. Mais aujourd'hui, il reste ce guide éloquent dont les prêches continuent d'inspirer plusieurs générations.