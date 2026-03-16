Cote d'Ivoire: Touba - Plus de 1000 kits alimentaires distribués aux populations

Des vivres composés, entre autres, de riz, de sucre, de lait, d'huile, de pâte alimentaire ont été distribués aux fidèles musulmans et chrétiens de la ville de Touba, le dimanche 15 mars 2026.

A cette occasion, des non-vivres (tapis de prière, pagne, numéraire) ont également été offerts aux dignitaires religieux, aux organisations féminines de la localité. C'était à la faveur de la caravane de la Solidarité, initiée par la Fondation «African women initiatives », (Awi) par le truchement de son département « Awi Food ».

L'édition 2026, s'est muée en véritable hommage à Mariam Fadiga Fofana, présidente du conseil d'administration de la Fondation, dont la générosité et le souci permanent à oeuvrer pour l'épanouissement des couches vulnérables ont été salués.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À son endroit, l'ensemble des bénéficiaires lui a exprimé sa reconnaissance. « La cérémonie de ce jour ne nous surprend guère car nous nous attendions à ces dons quand on sait que chaque année au même moment, notre soeur Mariam Fadiga épouse Fofana, nous comble de présents qui nous permettent de passer un agréable mois le Ramadan. Mieux, à l'occasion de toutes les célébrations dédiées à la femme à savoir la fête des mères, la journée des Droits de la femme du 08 Mars, elle se souvient toujours de nous. Puisse le seigneur la combler, qu'il lui ouvre les voix vers une ascension professionnelle fulgurante », a dit Bamba Mabintou, présidente d'une coopérative agricole.

Embouchant la même trompette, Mme Sako directrice de l'école maternelle du groupe scolaire, El Hadj Nadiani Mory Fadiga 1 et 2 - du nom du géniteur de la donatrice - d'ajouter : « Notre reconnaissance à l'endroit de notre bienfaitrice est sans fin. Elle ne manque pas.d'occasion pour apporter son soutien à nos élèves pendant les fêtes de noël, à travers le soutien à la cantine et aux enseignantes que nous sommes. Au nom des collègues, je lui dis infiniment merci ».

Karim Bamba Djikrou, président de la Chambre d'agriculture du Bafing, porte-parole des invités de la Fondation AWI, affirme : « La générosité et la proximité de Mariam Fadiga Fofana d'avec ses parents de Touba, s'inscrivent dans la droite ligne des oeuvres de ses parents. Elle ne fait que perpétuer une tradition ancrée de longue date au sein de sa cellule familiale. Mes pairs et moi, nous lui témoignons notre reconnaissance pour son sens élevé du partage et de la solidarité ».

Diarra Mariama épouse Bakayoko, secrétaire générale par ailleurs, représentante de la Pca de la fondation, a indiqué que l'organisation est engagée depuis de longues années dans l'autonomisation économique de la femme, accompagne les femmes dans leurs différents projets de formation, soutien les pensionnaires des orphelinats et pouponnières, les détenus et les communautés religieuses. « Nous disons merci aux donateurs qui nous ont comblés bien au-delà de nos prétentions », remercie-t-elle.

Notons qu'après Touba, la communauté chrétienne d'Abidjan recevra la caravane de « AWI Solidarité» pendant la semaine sainte.