Afrique: 16e de finale de la Coupe nationale/Asec-Africa - Les Mimosas arrachent la victoire sur un petit score (1-0)

Les Jaune et Noir de l'Asec Mimosas se sont imposés face aux Aiglons de l'Africa Sports National lors d'un match comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe nationale. Un seul but aura suffi à l'Asec pour dérouter son plus vieil adversaire sur le plan du football national.

On s'attendait à voir les Aiglons être plumés dans cette confrontation. Que nenni ! Le vieux Raisin rouge a montré qu'en dépit de sa position en seconde division, il avait encore du jus.

Comme au bon vieux temps, le Félicia a vibré au rythme de la rivalité, du beau jeu et surtout d'un public resté fidèle aux deux géants du football ivoirien. Les inconditionnels, dans les travées du mythique stade Félix Houphouët-Boigny, n'ont pas boudé l'événement.

Était-il de taille ? Oui, pour ces férus de football qui en demandaient depuis bien des lustres. Le spectacle, depuis la levée de rideau assurée par les anciennes gloires des deux équipes jusqu'à ce prestigieux seizième de finale, fut beau.

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On a revu Kader Kéita, Zokora Maestro, Zézéto, Lady Kassiaty, Ottro Gnakaby et Bance Aristide, pour ne citer que ceux-là. Mais au-delà du public, c'est le football ivoirien comme on l'aimait que l'on a eu l'occasion de revoir ce soir.

L'Asec a montré la grandeur qu'on lui reconnaît. Vivement que l'Africa montre un visage plus reluisant afin de quitter cette zone rouge qu'est la seconde division, pour le plus grand bien du football ivoirien.

Les Oyés ont montré dans cette confrontation qu'ils sont encore à la hauteur. Reste au staff de mettre ces jeunes talents dans les conditions optimales afin de rejoindre le gotha du football ivoirien.