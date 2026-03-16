Cote d'Ivoire: Décès de Catherine Tchagba - Laurent Tchagba et sa famille expriment leur gratitude à la nation ivoirienne

Le ministre-conseiller à la Présidence de la République, Laurent Tchagba, sa famille et leurs proches se disent profondément touchés par l'élan exceptionnel de solidarité et de compassion manifesté tout au long des obsèques de Mme Catherine Tchagba, née Agoba Ehouo-Bié Marie-Catherine. L'inhumation de la défunte a eu lieu le samedi 14 mars 2026 au cimetière de Williamsville, à Abidjan.

À l'issue de ces obsèques empreintes d'émotion, la famille Tchagba a tenu à exprimer sa profonde gratitude à l'ensemble de la nation ivoirienne pour les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutien qui l'ont accompagnée dans cette douloureuse épreuve.

Dans un message empreint de reconnaissance et de sincérité, la famille adresse ses remerciements les plus chaleureux au Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'à la Première Dame, Dominique Ouattara. Elle exprime également sa gratitude au Vice-président Tiémoko Meyliet Koné, au Premier ministre Robert Beugré Mambé, au Vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara, ainsi qu'aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, aux présidents d'institutions, aux membres du gouvernement, aux élus locaux et aux cadres et ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny.

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La famille remercie également les partis politiques, les autorités coutumières, les guides religieux, les familles alliées, les amis et tous ceux -- connus ou anonymes -- qui ont manifesté leur présence, leur soutien ou leurs pensées.

« Vos paroles, vos prières, vos gestes, vos écrits et vos présences ont été pour nous une source inestimable de réconfort », souligne la famille, rappelant que ces élans de fraternité ont contribué à soutenir chacun de ses membres dans l'épreuve du deuil.

Elle a par ailleurs imploré le Seigneur afin que chacun de ses bienfaiteurs soit béni et comblé pour la générosité de son soutien.

Dès l'annonce du décès, un vaste élan de solidarité s'est manifesté à travers le pays. Du 1er au 8 mars, le domicile familial du ministre-conseiller à la Présidence de la République, situé aux Deux-Plateaux Vallon à Abidjan, a accueilli parents, amis et personnalités venus présenter leurs condoléances. Les 4 et 5 mars, la résidence familiale de Marcory a également reçu de nombreux visiteurs. Puis, du 6 au 8 mars, la place publique du village d'Abidjan-Agban, dans la commune d'Attécoubé, s'est transformée en un véritable lieu de prières et de compassion.

Trois veillées de prière ont ensuite jalonné ces moments de recueillement : le 10 mars à l'église méthodiste d'Abidjan-Agban, le 11 mars à l'église catholique Sainte-Cécile des Deux-Plateaux et le 12 mars à Bidjanté, au domicile familial.

Dans ce moment de deuil, l'État ivoirien s'est fortement tenu aux côtés de la famille éplorée. La Première Dame, Dominique Ouattara, s'est notamment rendue au domicile familial d'Agban-village pour exprimer de vive voix sa solidarité et ses condoléances.

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a pour sa part représenté le Chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de la levée de corps à l'IVOSEP.

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé, les présidents d'institutions, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ainsi que les membres du gouvernement ont également marqué de leur présence les différentes étapes de la chaîne des obsèques, depuis l'accueil de la dépouille mortuaire à l'aéroport Aéroport international Félix-Houphouët-Boigny jusqu'à l'inhumation.

Les partis politiques, de même que plusieurs organisations internationales telles que la Banque mondiale, la CEDEAO et la FAO, ont également tenu à témoigner leur solidarité en ces circonstances douloureuses.

Dans un même élan de compassion, guides religieux, chefs traditionnels ainsi que les communautés ivoiriennes Atchan et Akyé ont élevé des prières pour le repos de l'âme de la défunte, apportant à la famille endeuillée le réconfort d'une nation rassemblée dans la fraternité et la prière.

À travers cette épreuve, la nation ivoirienne a rappelé avec force que la douleur peut se transformer en fraternité et que, face à la perte, la solidarité demeure l'une des expressions les plus nobles de l'humanité. L'hommage rendu à Mme Catherine Tchagba restera ainsi le témoignage vibrant d'une vie respectée et d'une femme dont la mémoire continuera d'habiter les coeurs.