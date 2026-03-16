Cote d'Ivoire: Aéronautique - Les Aéro-clubs d'Abidjan et des Savanes scellent un jumelage pour relier le Sud et le nord

Un nouveau pont vient d'être établi dans le ciel ivoirien. Les Aéro-clubs d'Abidjan et des Savanes ont officialisé, le 14 mars 2026, la signature d'un protocole de jumelage visant à renforcer la formation aéronautique et à promouvoir les sports aériens dans le pays. La cérémonie s'est déroulée sur le tarmac de l'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, en présence de pilotes, d'élèves aviateurs et de passionnés d'aviation. Elle a réuni les responsables des deux structures ainsi que des représentants de la Fédération ivoirienne des sports aériens (Fedisa).

Le protocole a été signé par Touré Daouda, pilote et président de l'Aéro-Club d'Abidjan et Touré Abdel Khader, président de l'Aéro-Club des Savanes, sous l'égide du président de la Fedisa, Macinanque Ousmane. Ce jumelage constitue la première phase d'un programme ambitieux de développement de l'aviation générale en Côte d'Ivoire. L'objectif est de mutualiser les expériences, les infrastructures et les compétences afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de pilotes. Grâce à ce partenariat, l'Aéro-Club des Savanes pourra notamment s'appuyer sur l'expertise et l'expérience de l'institution abidjanaise pour accélérer son programme de formation. De son côté, l'aéroport de Korhogo, dont les infrastructures ont récemment été modernisées, servira de base stratégique pour développer les activités aéronautiques dans la partie septentrionale du pays.

Lors de la cérémonie, le président de l'Aéro-Club des Savanes, Touré Abdel Khader, a insisté sur l'importance stratégique de cette collaboration. « En Côte d'Ivoire, nous disposons de femmes et d'hommes passionnés d'aviation. Nous avons également des pilotes instructeurs, des mécaniciens qualifiés et des infrastructures modernes. La fusion de ces compétences permettra de renforcer le développement de l'aviation générale au bénéfice de nos régions », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Ce jumelage marque le premier pas d'une ambition plus large : faire de la Côte d'Ivoire un pôle aéronautique de référence en Afrique de l'Ouest ». Bien que basé à Korhogo, l'Aéro-Club des Savanes se veut une structure à vocation nationale. Il recrute ses membres et ses pilotes sur toute l'étendue du territoire ivoirien.

Pour Daouda Touré, ce jumelage permettra d'accompagner le développement du nouveau club basé dans le nord du pays. « Nous avons à coeur d'aider ce club à devenir un maillon essentiel du développement de l'aéronautique dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous mettons à disposition nos instructeurs, nos ateliers de maintenance et notre assistance pédagogique », a-t-il assuré.

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L'un des avantages majeurs de ce jumelage réside dans la réciprocité des services. Les membres de l'Aéro-Club des Savanes pourront désormais accéder aux infrastructures, aux équipements et aux standards de formation de l'Aéro-Club d'Abidjan, tout comme ceux basés dans le nord du pays. Ce dispositif vise à faciliter l'accès aux formations aéronautiques et à élargir les opportunités pour les passionnés d'aviation.

Une offre d'activités aéronautiques diversifiée

Au-delà de la formation de pilotes, l'Aéro-Club des Savanes entend développer une large palette d'activités pour promouvoir les sports aériens et créer une véritable communauté d'aviation. Le programme prévoit notamment : le vol libre ; le parachutisme ; l'aéromodélisme, pour initier les plus jeunes aux principes du vol ; les randonnées aériennes en ultra léger motorisé (Ulm) ; l'usage des drones pour les loisirs et les applications professionnelles et l'introduction de vols en montgolfière à vocation touristique. Des activités récréatives seront également proposées au public, notamment des baptêmes de l'air, des promenades aériennes et l'utilisation de simulateurs de vol. Ces initiatives seront accompagnées par la mise en place d'un Club House convivial comprenant des espaces de détente, de restauration et l'organisation d'événements aéronautiques.

Une passion au service du développement

À travers ce partenariat, les membres de l'Aéro-Club des Savanes affichent une ambition claire : faire de l'aviation un espace d'excellence, de partage et d'apprentissage accessible à tous. Pour les promoteurs du projet, l'aviation générale peut devenir un levier de formation, d'innovation et d'attractivité pour les régions ivoiriennes. Avec ce jumelage, une nouvelle page s'ouvre pour les passionnés du ciel en Côte d'Ivoire, avec l'espoir de voir émerger une génération de pilotes et d'acteurs capables de porter plus haut les ambitions aéronautiques du pays.