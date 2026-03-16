Cote d'Ivoire: 10 ans de la Fondation Lévite inter - Le père Abekan invite les bonnes volontés à s'engager dans la lutte contre les hépatites virales

Pour ses dix ans d'existence, la Fondation Lévite Inter, engagée dans la lutte contre les hépatites virales, a organisé une messe d'action de grâce à l'église catholique Saint-Jacques des Deux-Plateaux, le samedi 14 mars 2026.

Une occasion pour le père Éric Norbert Abékan, aumônier de l'événement, d'inviter les bonnes volontés à soutenir cette oeuvre humanitaire face à cette pathologie qui tue silencieusement.

Dans son homélie, le père a prié Dieu d'envoyer des personnes généreuses pour soutenir cette noble mission que s'est assignée la Fondation Lévite Inter, avec à sa tête les chantres Roland Ayagba et Désiré Mobio.

Pour lui, ces artistes-chanteurs sont de vrais samaritains qui allient foi et action. Soutient-il que, malgré de maigres moyens, ces jeunes soucieux du bien-être des autres ont, pendant dix ans, poursuivi le combat contre les hépatites virales dans les villes et communes de la Côte d'Ivoire.

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À l'entendre, ces derniers ont organisé des concerts, des séances de sensibilisation, de dépistage et de vaccination, sans oublier l'accompagnement quotidien apporté aux personnes atteintes de cette maladie.

« Merci pour votre engagement et pour le soin apporté aux personnes vulnérables, particulièrement aux enfants. Par vos témoignages, vous avez touché des personnes qui ont été frappées par cette maladie. Que Dieu vous bénisse. »

Félicitant les initiateurs d'avoir tenu pendant dix ans, il a également demandé à Dieu de fortifier l'engagement des bienfaiteurs qui ont compris le bien-fondé de cette lutte.

Venant à l'autel, les bras chargés de vivres et de non-vivres, les Lévites Inter, avec des pas de danse, ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour cette lutte efficace qui gagne du terrain. Ils en veulent pour preuve le bilan positif de leurs actions. Notamment, plus de 80 000 enfants défavorisés et orphelins en Côte d'Ivoire ont reçu des vaccins de rattrapage financés entièrement par ladite fondation.

« Le dépistage coûte 21 000 Fcfa et 7 000 Fcfa dans certains endroits publics. Notre structure a favorisé le dépistage de plus de 35 000 personnes et le suivi de 3 000 patients », ont-ils laissé entendre.

Comme perspectives, les humanitaires souhaitent mettre tout en oeuvre pour freiner la transmission mère-enfant. Pour eux, il faut couper le cycle de contamination. « Les femmes sont importantes pour nous en matière de dépistage, surtout celles qui se rendent aux consultations prénatales dans les centres de santé communautaires », ont-ils annoncé.