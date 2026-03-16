Cote d'Ivoire: Dédicace littéraire - Dosso Mouhamadou partage sa vision sociale avec ses lecteurs

L'écrivain ivoirien Dosso Mouhamadou est allé à la rencontre de ses lecteurs le samedi 14 mars 2026, lors d'une séance de dédicace organisée à la Librairie de France Groupe Abidjan, à Yopougon Siporex. Passionnés de littérature, élèves et habitants de la commune sont venus échanger avec l'auteur autour de ses ouvrages et des thématiques qu'il aborde dans ses écrits.

Écrivain engagé, expert en communication institutionnelle et acteur associatif, Dosso Mouhamadou développe une production littéraire variée composée de romans, de pièces de théâtre et de recueils de poèmes. Ses oeuvres, souvent inspirées des réalités sociales africaines, visent à sensibiliser les jeunes et à susciter la réflexion sur les défis contemporains.

Au cours de cette rencontre, l'auteur a présenté et dédicacé quatre de ses ouvrages. La pièce de théâtre « Mansaya » aborde la question du respect et de la démocratie dans la tradition africaine, en mettant en avant les valeurs de gouvernance et de responsabilité. Dans « Ho honte ! », il explore les conséquences de l'infidélité et la fragilité de la confiance dans la vie conjugale.

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Le recueil de poèmes « Coeur d'enfant » s'inscrit dans une démarche éducative tournée vers la transmission des valeurs aux plus jeunes, notamment le respect, la solidarité et l'intégrité.

Quant au roman « Je dois aller », il traite de l'immigration clandestine à travers le parcours d'un jeune ivoirien confronté aux réalités souvent dramatiques des routes migratoires. Pour de nombreux participants, cette séance de dédicace a constitué un moment privilégié d'échanges avec l'auteur.

L'événement s'inscrit également dans une dynamique de promotion de la lecture et de valorisation de la littérature ivoirienne auprès du grand public.