Sénégal: Ligue 1 - Le leader AJEL s'impose devant le Casa et creuse l'écart

15 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 1, AJEL, a réalisé une bonne opération en allant battre (1-0) le Casa sports, ce dimanche, au Stade Léopold Sédar Senghor, creusant l'écart en tête du championnat à l'issue de la 19e journée.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mouhamed Diop. L'actuel meilleur buteur du championnat compte désormais 9 réalisations.

Le Casa sports enregistre sa première défaite à domicile et sa deuxième de la saison.

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Avec cette 11e victoire, AJEL compte 39 points.

Les Rufisquois devancent leur dauphin, l'Union sportive de Gorée de sept points.

Les insulaires ont été tenus en échec (0-0) par la Linguère de Saint-Louis.

Le troisième,Tengueth FC(TFC), n'a pas profité de cette situation. Il a été accroché (2-2) par les huiliers de la SONACOS de Diourbel, au stade Ngalandou Diouf.

Le champion en titre, le Jaraaf, poursuit sa descente aux enfers en enregistrant son cinquième revers de la saison.

Le Jaraaf a été surpris, (0-1), par Wally Daan, au stade Léopold Sédar Senghor.

Les équipes de l'Union sportive de Ouakam (USO) et des HLM ont signé des victoires précieuses.

HLM a battu, (1-0), Dakar Sacré-Cœur et l'USO a remporté le derby lébou en s'imposant, (1-0), devant l'ASC Cambérène.

Voici les résultats de la 19e journée:

US Gorée-Linguère :0-0, ASC Cambérène-US Ouakam :0-1, Jaraaf-Wally Daan FC :0-1, Teungueth FC-SONACOS :2-2, Dakar Sacré-coeur-HLM :0-1, Stade de Mbour-Pikine :0-0, Casa Sports-AJEL :0-1

Voici la suite du programme de la 19e journée:

Mardi

Guédiawaye FC-Génération foot

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