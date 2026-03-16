Ile Maurice: Leptospirose - La maladie de l'incurie

Trois morts pour douze cas, dont un actif encore dans le sud de l'île. À première vue, les chiffres semblent modestes. Mais cette statistique cache un signal inquiétant. À Maurice, la leptospirose affiche un taux de mortalité d'environ 25 %, alors qu'à La Réunion, avec 75 cas recensés, un seul décès a été enregistré. La comparaison est brutale. Et elle mérite mieux qu'un simple communiqué administratif.

Car les crises sanitaires, sous les tropiques, ne sont presque jamais de simples accidents biologiques. Elles sont des révélateurs. Dengue hier, chikungunya avant-hier, leptospirose aujourd'hui : chaque épidémie agit comme un miroir de notre rapport au territoire, à l'hygiène publique, à la gestion de ce que l'on appelle le bien commun.

La leptospirose est une maladie bactérienne transmise par l'urine d'animaux infectés, principalement les rats. Le scénario est connu : des drains obstrués, des eaux stagnantes après les pluies, des arrière-cours transformées en dépotoirs improvisés. Là où l'homme néglige, le rat prospère. Et avec lui la bactérie.

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On nous explique que plusieurs facteurs peuvent expliquer l'écart avec La Réunion : diagnostic tardif, traitement antibiotique administré trop tard, différences dans les systèmes de détection des cas, ou encore variations environnementales. Toutes ces hypothèses sont plausibles. Mais elles pointent toutes, au fond, vers la même question, celle de la capacité d'un système à prévenir avant de devoir guérir.

Le ministère de la Santé a convoqué une réunion de crise. L'objectif affiché est ambitieux : éradiquer les rats. Le mot sonne presque martial. Mais la réalité administrative est plus prosaïque. À l'échelle du pays, la lutte contre les rongeurs repose sur quelques dizaines d'agents de terrain. Une armée minuscule face à un adversaire qui se reproduit dans chaque drain oublié et chaque tas d'ordures abandonné.

Le rat, en vérité, n'est qu'un symptôme. Il témoigne de nos défaillances collectives : déchets mal gérés, infrastructures urbaines mal entretenues, marchés insalubres, bâtiments publics vieillissants. Lorsque des patients signalent la présence de rats jusque dans certaines salles d'hôpital, la question dépasse la seule santé publique. Elle touche à la crédibilité même de l'État. «Les rats meurent dans la rue et les hommes dans leur chambre.» Derrière la formule de Camus, il y avait une vérité profonde : les épidémies révèlent toujours les fragilités d'une société.

La leptospirose n'est pas une fatalité tropicale. Elle est souvent la conséquence d'années d'incurie lente et silencieuse. La réponse ne se trouvera pas seulement dans les laboratoires ou les antibiotiques, mais dans un effort patient d'entretien du territoire : drains nettoyés, déchets contrôlés, infrastructures rénovées, vigilance collective.

Car au fond, la vraie question n'est pas seulement médicale. Elle est politique. Une société qui n'entretient pas ses espaces publics finit toujours par en payer le prix - souvent en vies humaines.