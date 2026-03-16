Ile Maurice: EDB - Un nouvel appui aux femmes entrepreneures

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'Economic Development Board (EDB), qui héberge le hub She Trades Mauritius, a organisé la semaine dernière un atelier intitulé «She Exports: Unlocking Global Markets for Mauritian Entrepreneurs» à son siège à Ébène. L'événement visait à renforcer les capacités des entreprises dirigées par des femmes afin de faciliter leur accès aux marchés régionaux et internationaux.

En présence du Junior Minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, de décideurs publics, de partenaires internationaux, de représentants du secteur privé et de femmes entrepreneures, le CEO de l'EDB a axé son intervention sur les enjeux liés à l'exportation et à l'internationalisation des entreprises mauriciennes.

Il a rappelé la contribution croissante des femmes entrepreneures à la diversification de l'économie mauricienne, notamment dans les secteurs manufacturier, agroalimentaire, des services et des industries créatives. Il a également souligné que l'accès aux marchés internationaux demeure une étape complexe pour de nombreuses entreprises dirigées par des femmes.

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Le hub She Trades Mauritius, lancé en 2023 en partenariat avec l'International Trade Centre et financé par le Foreign, Commonwealth and Development Office, a précisément pour objectif de soutenir ces entreprises grâce à des programmes de formation, de mentorat et de développement de marchés.

L'atelier a également été marqué par le lancement officiel d'une initiative baptisée «Export House», opérant sous le nom de «The Passage Export Group». Cette plateforme vise à accompagner les entrepreneurs mauriciens, en particulier les entreprises dirigées par des femmes, dans leur préparation à l'exportation et leur mise en relation avec des acheteurs internationaux. Elle proposera notamment un accompagnement en matière de conformité internationale, de logistique, de stratégie de marque et d'accès aux marchés.

Pour Dhaneshwar Damry, l'autonomisation économique des femmes constitue un élément central de la stratégie de transformation économique et de croissance inclusive du pays. Selon lui, les femmes restent sous-représentées dans les postes de direction, tant dans le monde des affaires que dans la sphère politique, tout en encourageant les entrepreneures à saisir les opportunités offertes par les marchés internationaux.

Le Junior Minister s'est également appesanti sur l'importance de la diaspora mauricienne comme relais stratégique pour faciliter l'accès aux marchés étrangers, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à améliorer l'écosystème entrepreneurial, notamment à travers des infrastructures renforcées, une meilleure connectivité numérique et des politiques favorables à l'exportation.

Judith Fessehaie, responsable du programme She Trades à l'International Trade Centre, a rappelé que le thème de la Journée internationale des femmes cette année est «Rights, Justice and Action for All Women and Girls». Et souligné que l'autonomie économique passe par un accès concret aux opportunités, aux réseaux et aux outils nécessaires au développement des entreprises.

Selon elle, plus de 320 entreprises dirigées par des femmes à Maurice ont déjà bénéficié , à ce jour, des programmes de formation et d'accompagnement proposés par le hub She Trades Mauritius.

L'événement a également donné lieu à une table ronde consacrée à l'exportation de produits alimentaires mauriciens vers la diaspora et les marchés internationaux. Des représentants du ministère de l'Agro-industrie, du Mauritius Standards Bureau, de la société logistique Velogic et de Conserverie Sarjua International y ont participé.

Lors de cet atelier, le partenaire logistique DHL a annoncé la mise à disposition d'un code promotionnel permettant aux entrepreneures participantes de bénéficier de tarifs préférentiels pour leurs expéditions internationales.