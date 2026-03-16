Ile Maurice: Le Parlement - Le coeur de la démocratie mauricienne

Après trois mois de pause, le Parlement fait sa rentrée ce mardi. Chaque année, les députés prennent quelques semaines de vacances parlementaires avant de revenir pour débattre des lois, poser des questions au gouvernement et discuter des grands sujets qui concernent le pays.

Qu'est-ce que le Parlement ? Comment fonctionne-t-il ? Qui y travaille ? Et comment les décisions importantes pour le pays y sont-elles prises ? On t'explique tout.

Qu'est-ce que le Parlement ?

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Le Parlement est l'endroit où les représentants du peuple se réunissent pour discuter et prendre des décisions pour le pays. C'est là que l'on débat des lois, que l'on vote le budget de l'État et que l'on contrôle le travail du gouvernement. Selon la Constitution de Maurice, le Parlement est composé de deux parties principales : le président de la République et l'Assemblée nationale.

Le système politique de Maurice s'inspire du modèle britannique appelé le Système de Westminster. Dans ce système, les citoyens votent lors d'élections générales pour choisir leurs représentants, appelés députés ou Members of Parliament (MP). Ces élections ont lieu tous les cinq ans environ. Les candidats qui obtiennent le plus de votes dans leur circonscription sont élus. Ce système s'appelle le «First Past the Post», ce qui signifie simplement que le candidat qui arrive en tête gagne l'élection.

Combien de députés siègent à l'Assemblée nationale ?

Aujourd'hui, l'Assemblée nationale compte 67 membres. Lors des dernières élections générales tenues en novembre 2024, 62 députés ont été élus directement par les citoyens dans les 21circonscriptions du pays. Vingt se trouvent sur l'île principale et chacune élit trois députés. La 21e circonscription est celle de Rodrigues, qui compte deux députés.

Après les élections, quatre sièges supplémentaires appelés Best Loser peuvent être attribués à certains candidats qui n'ont pas été élus mais qui ont obtenu de bons résultats. Ce système permet de mieux représenter les différentes communautés du pays. Un autre membre important siège également à l'Assemblée: l'Attorney General, qui est nommé par le président de la République. Il participe aux travaux du Parlement mais n'est pas élu directement par la population.

Quand le Parlement se réunit-il ?

Le Parlement ne siège pas tous les jours. Les réunions, appelées séances, ont lieu généralement le mardi à partir de 11h30. Chaque séance suit un ordre précis. Tout commence par les annonces faites par la speaker, puis certains documents officiels sont déposés sur la table de l'Assemblée. Ensuite vient un moment très important appelé le Question Time.

Pendant environ trois heures, les députés peuvent poser des questions aux ministres pour demander des explications sur la gestion du pays. Si toutes les questions ne peuvent pas être répondues à l'oral durant ce temps, elles sont alors écrites. Après les questions, les ministres peuvent faire des déclarations importantes, puis les députés commencent à discuter des projets de loi, appelés Bills. Ces projets de loi sont examinés en plusieurs étapes avant d'être adoptés.

Comment une loi est-elle adoptée ?

D'abord, c'est un projet de loi, qui est présenté par un ministre. Il est présenté au Parlement en première lecture. Ensuite, les députés discutent du projet lors d'un débat, appelé deuxième lecture. C'est à ce moment que les arguments pour et contre la loi sont avancés. Après cela, le projet passe à l'étape du comité, où les détails sont étudiés. Finalement, le Parlement procède à une troisième lecture. Si le projet est adopté par l'Assemblée nationale, il est ensuite envoyé au président de la République, qui doit donner son accord. Une fois signé par le président et publié dans la Government Gazette, le texte devient officiellement une loi.

Le rôle du «speaker»

La personne la plus importante dans la salle du Parlement est le speaker de l'Assemblée nationale. Depuis novembre 2024, ce poste est occupé par une femme, Shirin Aumeeruddy-Cziffra. Elle est responsable du maintien de l'ordre pendant les débats et veille à ce que les règles du Parlement soient respectées par tous les députés. Lorsque les débats deviennent trop animés ou que les députés parlent en même temps, c'est elle qui intervient pour ramener le calme. Ses décisions sont très importantes, et elles ne peuvent être contestées que dans des cas très particuliers.

Le «Deputy Speaker» et les autres responsables

Lorsque le speaker n'est pas présent, c'est le Deputy Speaker, actuellement Veda Baloomoody, qui prend sa place et dirige la séance. Il existe aussi un Deputy Chairman of Committees, actuellement Ehsan Juman. Cette personne préside certaines réunions lorsque le Parlement travaille sous forme de comité. Ces responsables permettent d'assurer que les travaux de l'Assemblée continuent même si certains dirigeants sont absents.

Le «Leader of the House» et le leader de l'opposition

Dans un Parlement, il y a toujours un gouvernement et une opposition. Le Leader of the House est généralement le Premier ministre, car il dirige le parti ou l'alliance qui possède la majorité des députés. Rôle occupé par Navin Ramgoolam.

En face, l'opposition est dirigée par le Leader of the Opposition, Joe Lesjongard. Le rôle de l'opposition est très important. Elle doit analyser les décisions du gouvernement, poser des questions et proposer d'autres idées pour améliorer les politiques publiques.

Les «Whips» : les organisateurs du Parlement

Dans chaque parti politique, il existe des responsables appelés Whips. Leur travail est de s'assurer que les députés de leur parti soient présents lors des débats et des votes importants. Ils organisent également les interventions des députés pendant les débats et coordonnent le travail entre les différents groupes politiques. La Chief Government Whip est Stéphanie Anquetil, assistée par Govinden Venkatasami, qui est Deputy Chief Government Whip.

Les personnes qui travaillent dans l'ombre

Beaucoup de personnes travaillent au Parlement sans être visibles du grand public. La Clerk de l'Assemblée nationale, actuellement Bibi Safeena Lotun, joue un rôle administratif très important. Elle s'assure que toutes les procédures sont respectées et que les documents officiels sont correctement préparés.

Il y a aussi les Parliamentary reporters. Leur travail consiste à écrire mot pour mot tout ce qui est dit pendant les débats. Leurs notes sont ensuite publiées dans un document officiel appelé le Hansard. Le nom «Hansard» vient de Luke Hansard, un imprimeur britannique du XIXe siècle dont la famille publiait les débats du Parlement du Royaume-Uni. Avec le temps, le terme est devenu synonyme de transcription officielle des débats parlementaires.

Le rôle du Parlement dans la démocratie

Le Parlement joue un rôle essentiel dans la démocratie mauricienne. Sa première mission est de faire les lois. Mais il joue aussi un autre rôle très important : contrôler le travail du gouvernement. Les députés peuvent poser des questions aux ministres sur la gestion des différents ministères, comme l'éducation, la santé ou l'économie. Ces débats permettent aux citoyens de comprendre comment les décisions sont prises et comment l'argent public est utilisé. Grâce aux discussions et aux débats au Parlement, différentes opinions peuvent être entendues. Cela aide à améliorer les décisions qui concernent la vie quotidienne des Mauriciens.

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Le saviez-vous ?

La «MACE» : un symbole important

Au Parlement de Maurice, un objet attire souvent l'attention : la Mace. Il s'agit d'une grande masse dorée, qui représente l'autorité du Parlement. La Mace utilisée à Maurice a été offerte par la Chambre des communes britannique. Au début de chaque séance, le speaker entre dans la salle précédé du Sergeant-at-Arms, un officier qui porte la Mace sur son épaule. Dès qu'elle est placée sur la table de l'Assemblée, la séance peut commencer. Sans la Mace, aucun débat officiel ne peut avoir lieu. Le Sergeant-at-Arms est responsable de maintenir l'ordre dans le bâtiment du Parlement. Il accompagne le speaker lors de l'entrée dans la salle et s'assure que les visiteurs respectent les règles. Si quelqu'un perturbe la séance, il peut intervenir et même arrêter la personne sur ordre du speaker.