Burkina Faso: Recyclage informatique - Le PROTAF redonne une seconde vie au matériel de l'État

15 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le programme TIC au Faso (PROTAF), en partenariat avec l'Agence nationale de promotion des TIC (ANPTIC), a présenté le 14 mars 2026 les résultats de son projet pilote « PROTAF Recyclage », destiné à restaurer du matériel informatique vétuste de l'État afin de le redistribuer aux populations.

Le bilan fait état de 22 unités centrales et 10 écrans fonctionnels restaurés, ainsi que plusieurs accessoires récupérés, dont 10 claviers USB, 24 câbles d'alimentation, 12 câbles VGA et 5 souris. Cinq écrans défectueux sont également en cours de réparation.

Selon le coordinateur du programme, Wongnin Zerbo, l'initiative vise à valoriser les investissements publics en réparant les équipements déclassés et en facilitant l'accès aux technologies numériques.

Une tournée est prévue du 17 au 30 mars à Solenzo, Gourcy et Tougan, avec des formations en informatique et la remise de matériels recyclés à des personnes vulnérables, notamment des veuves et orphelins de FDS et VDP.

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