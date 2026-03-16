Sénégal: 4 avril - Un collectif invite le président de la République à des 'engagements fermes' pour des réalisations à Thiès

Thiès — Un collectif dit des "Assises citoyennes pour l'indépendance 2026", a invité, samedi, à Thiès le président de la République à prendre des "engagements fermes" pour des réalisations dans des domaines jugés prioritaires au profit de la ville de Thiès.

Le collectif tenait, dans un hôtel de la cité du rail, un atelier citoyen, en collaboration avec des organisations de la société civile et des organisations communautaires de base, sur le thème : "Thiès 2026 : pour une fête de l'Indépendance porteuse d'héritage et de transformation".

L'activité inscrite dans les préparatifs de la 66-éme édition de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, vise à créer un cadre citoyen inclusif de réflexion et de concertation qui va identifier les priorités stratégiques de développement de Thiès. Les participants devront, à l'issue de ce forum, produire un livre blanc de plaidoyer citoyen à soumettre au président de la République.

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"L'idée d'organiser ce forum dénommé 'assises citoyennes pour l'indépendance 2026', vient du fait que le président de la République, (...) a fait à la ville de Thiès l'honneur d'accueillir la fête de l'indépendance", a expliqué El Hadj Mamadou Diallo, membre du collectif. Il a rappelé que Thiès avait bénéficié, lors de la célébration délocalisée de la fête de l'indépendance en 2004, d'importantes réalisations, à travers les grappes de convergence, même si beaucoup d'entre elles n'ont pas été achevées.

Il espère que cette célébration délocalisée à Thiès génèrera beaucoup de retombées pour la ville. Après avoir abrité une première célébration du 4 avril en 1979 sous l'égide du président Léopold Sédar Senghor, la ville a pu se doter, en 2004, d'infrastructures, lors de la deuxième délocalisation avortée du 4 avril, a rappelé M. Diallo. Certaines d'entre elles n'ont jamais été achevées.

Estimant que les délais sont courts pour que des réalisations puissent être faites, le collectif s'attend à des engagements de la part du président de la République, en faveur de secteurs comme l'industrialisation, la réhabilitation de la voirie, des écoles et de l'emploi des jeunes.

"Nous voulons que le président de la République prenne des engagements qui sont fermes en faveur de Thiès, sur le plan de l'industrialisation, de l'emploi des jeunes, des infrastructures routières", a-t-il fait savoir.

Les conclusions des débats feront l'objet d'un livre blanc que le collectif entend remettre au chef de l'État, a précisé Bassirou Diop, coordinateur du Bureau observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance à Thiès.

"L'idée, c'est de pouvoir faire le maillage de Thiès, de ses urgences de le soumettre au Président de la République", a-t-il dit.