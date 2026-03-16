Cote d'Ivoire: Une nuit, 1000 mois d'adoration - La ferveur de Laylatoul-Qadr

Moment culminant du mois de Ramadan, la Nuit du Destin -- ou Laylatoul-Qadr -- est l'une des célébrations les plus importantes de l'islam. Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire se réuniront dans les mosquées et dans leurs foyers pour une veillée exceptionnelle de prières, de méditation et de pardon.

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'apprête à vivre l'un des moments les plus spirituels du mois de Ramadan : la Nuit du Destin, appelée Laylatoul-Qadr. Cette nuit de haute ferveur religieuse sera célébrée dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars, dans les mosquées et les foyers sur toute l'étendue du territoire national.

Considérée comme la nuit la plus sacrée de l'année dans l'islam, Laylatoul-Qadr occupe une place centrale dans la tradition musulmane. Le Coran lui consacre d'ailleurs une sourate entière, la Sourate 97, qui en souligne la grandeur et la portée spirituelle :

« Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. »

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Selon les enseignements islamiques, cette nuit commémore le moment où le Coran fut révélé pour la première fois. La tradition rapporte que le Livre sacré est d'abord descendu du « Loh al-Mahfouz », la Table gardée, vers le ciel du monde, avant d'être révélé progressivement au Prophète Muhammad (PSL) par l'ange Gabriel.

C'est pourquoi Laylatoul-Qadr est perçue comme une nuit de bénédictions, de miséricorde et de pardon divin. Les croyants y multiplient les actes de dévotion : prières nocturnes, lectures du Coran, invocations et oeuvres de charité. Selon un hadith rapporté par les savants Boukhari et Mouslim : « Celui qui prie durant la nuit d'Al-Qadr avec foi et sincérité verra ses péchés passés pardonnés. »

Dans la pratique, cette nuit est recherchée au cours de la dernière décade du mois de Ramadan, notamment durant les nuits impaires. Pour de nombreux fidèles, la 27e nuit du Ramadan est souvent considérée comme la plus probable pour correspondre à Laylatoul-Qadr, même si sa date exacte demeure inconnue, encourageant ainsi les croyants à intensifier leur dévotion tout au long des dix dernières nuits.

À Abidjan, la célébration officielle de cette nuit de haute spiritualité se tiendra à la grande mosquée de la Riviera Golf. L'événement est organisé sous l'égide du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire (COSIM). Cette grande veillée de prières et de recueillement devrait réunir de nombreux fidèles, ainsi que plusieurs autorités politiques et religieuses.

Au-delà de son importance spirituelle, Laylatoul-Qadr constitue également un moment de rassemblement et de réflexion pour la société. Les guides religieux profitent généralement de cette occasion pour appeler les fidèles à renforcer les valeurs de paix, de solidarité, de tolérance et de cohésion sociale.

Dans un contexte où les communautés vivent ensemble dans une diversité culturelle et religieuse, cette nuit de prière apparaît comme un moment privilégié pour invoquer la paix et la stabilité pour la Côte d'Ivoire, tout en rappelant l'importance des valeurs morales et spirituelles dans la construction d'une société harmonieuse.