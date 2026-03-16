Cote d'Ivoire: Rupture collective du jeûne des ressortissants de Kong à Abidjan - Le vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara et les siens prient pour la paix et la cohésion sociale

Les ressortissants de Kong à Abidjan ont organisé le samedi 14 mars 2026, à la mosquée Hadja Tenin Coulibaly dite mosquée blanche à Abobo, la 6e édition de la rupture collective du jeûne précédée de la lecture intégrale du saint Coran.

Moment de prières, de solidarité et de partage, le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs, président du Conseil régional du Tchologo, a exhorté les populations et principalement les guides religieux à parier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. « C'est une tradition pour les ressortissants de Kong de se retrouver chaque année à la faveur du jeûne pour prier ensemble pour la Côte d'Ivoire afin qu'il y ait la cohésion sociale », a déclaré le vice-Premier ministre, soulignant que c'est une journée spéciale qui permet de faire beaucoup de prières, de bénédictions pour que le pays demeure un havre de paix.

Il a également invité les guides religieux à prier le Président de la République Alassane Ouattara et l'ensemble de son gouvernement afin qu'ils puissent mettre en oeuvre la politique gouvernementale pour le bonheur des populations.

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Le guide spirituel, Mahmoud Sanogo, a également appelé les fidèles à la solidarité, à la cohésion sociale et au sens du partage. « C'est un mois don. La première décade est miséricorde ; la deuxième décade, le pardon et la troisième que nous vivons actuellement est l'affranchissement. Pour nous le mois de ramadan est un moment de stage de purification de l'âme, de l'élévation spirituelle », fait-il observer.

Selon lui, la coïncidence avec le carême chrétien a un sens fort, un symbole fort d'unité. « Lorsqu'un être humain n'est pas de la même confession religieuse que vous, il est votre frère dans l'humanité. C'est pourquoi nous invitons les fidèles au pardon, à l'assistance mutuelle afin que nous soyons de bons religieux musulmans et chrétiens, utiles à nous-mêmes et à la nation entière », a-t-il exhorté.

Quant au président du comité d'organisation, Barro Bazoumana, il a réitéré que des prières ont été faites pour la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le Chef de l'Etat, ainsi que pour le monde entier. Et n particulier les pays qui vivent des crises.