Cote d'Ivoire: Sécurisation foncière rurale - La signature électronique désormais pour les certificats fonciers

Dans le cadre du Programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale (Presfor), le préfet de région du Moronou, préfet du département de Bongouanou, Jeannette Adjo Okoma, a procédé le jeudi 12 mars 2026, à la signature électronique des premiers certificats fonciers délivrés.

« C'est avec beaucoup de joie et de fierté que je viens de signer électroniquement les cinq premiers certificats fonciers du Presfor et même de la Côte d'Ivoire. Toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées et les dossiers sont conformes. Nous sommes heureux de permettre à nos populations de disposer dans des délais assez rapides, de documents sécurisés et fiables attestant de leurs droits fonciers », a déclaré le préfet de région du Moronou.

Avec la signature électronique, le délai de traitement des demandes est considérablement réduit. Ces cinq premiers certificats fonciers ont été délivrés en moins de cinq mois après l'introduction de la demande. Or de par le passé, il fallait attendre au moins un an et demi pour l'obtention de son certificat foncier. Ces cinq premiers certificats fonciers dont quatre ont été délivrés à des femmes, couvrent une superficie de plus de cinq hectares.

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En effet, grâce aux innovations technologiques introduites par l'Agence foncière rurale (Afor), les membres du comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale (Cspgfr), ont pu examiner et valider les données foncières à partir des cartes numériques et de données géospatiales, permettant une analyse précise, exhaustive et transparente des dossiers.

Le Groupement Alliance, opérateur foncier chargé de la région du Moronou, par la voix de son premier responsable, Sako Ibrahim, a salué l'aboutissement de ce projet. « Nous souhaitons rendre hommage à l'Afor qui a mobilisé les moyens nécessaires pour rendre possible cette innovation », dit-il

« Je suis très heureuse que mon certificat foncier soit signé. Je l'ai obtenu gratuitement. Aujourd'hui, je peux affirmer que le Presfor est une réalité », a déclaré dame M'Bla Ado, l'une des bénéficiaires, issue du village de N'Guinou dans la sous-préfecture de Bongouanou.