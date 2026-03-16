Cote d'Ivoire: Adieu à Léopoldine Coffie - Grand-Bassam accueille pour l'éternité une figure du Pdci-RDA

Entre larmes et prières, le Pdci-Rda et la Côte d'Ivoire disent adieu à Léopoldine Coffie.

Une page se tourne dans l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda). Décédée le 6 février 2026 à l'âge de 76 ans, Léopoldine Coffie, vice-présidente du vieux parti, a été conduite à sa dernière demeure le 14 mars 2026 au cimetière de Grand-Bassam, où elle repose désormais auprès de son époux. Cette inhumation, empreinte de sobriété et de respect des traditions familiales, a marqué l'ultime étape d'un mois de recueillement pour ses proches, ses compagnons politiques et de nombreux militants profondément touchés par sa disparition.

Plus tôt dans la journée, la mémoire de la défunte avait été honorée lors de la cérémonie de levée du corps suivie d'une messe de requiem à la Cathédrale Saint-Paul du Plateau à Abidjan.

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Sous les voûtes majestueuses de l'édifice religieux, l'atmosphère était lourde d'émotion. Famille biologique, responsables politiques notamment le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, la présidente du Senat, Kandia Camara, du ministre d'Etat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, militants du Pdci-Rda, amis et anonymes sont venus nombreux pour saluer une dernière fois celle qui aura marqué la vie du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire. Elle a été ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme. 11 août 1998 - 24 décembre 1999.

Sur le parvis de la cathédrale, une prière collective a précédé la messe de requiem célébrée pour le repos de son âme. Dans l'assistance figuraient plusieurs personnalités politiques, des ministres d'État, des cadres du parti, des élus locaux ainsi qu'une foule de militants venus témoigner leur attachement à cette figure du Pdci-Rda. Au fil des interventions, les témoignages ont dressé le portrait d'une femme engagée, profondément attachée à son parti et proche de sa base militante. Plusieurs orateurs ont rappelé son rôle dans la vie politique ivoirienne, évoquant une responsable déterminée, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'animation et à la structuration du parti, notamment à travers les organisations féminines et les mouvements de jeunesse. Pour beaucoup, Léopoldine Coffie incarnait une génération de femmes politiques qui ont contribué, parfois dans l'ombre, à consolider les fondations du Pdci-Rda.

Au-delà de ses responsabilités politiques, les témoignages ont également insisté sur sa dimension humaine. Proches et compagnons de lutte ont évoqué une femme attentive, toujours prête à écouter, conseiller et encourager les militants. Pour certains cadres du parti, elle demeurait une référence morale et une conseillère discrète dont la sagesse inspirait respect et confiance.

Dans leurs homélies, les officiants religieux ont invité les fidèles à transformer la douleur de la séparation en espérance, rappelant que la foi permet de trouver la paix face au mystère de la mort. Les prières et les chants ont accompagné cette cérémonie de recueillement, offrant un moment de communion spirituelle à tous ceux venus dire adieu à la disparue.

Au moment de l'inhumation à Grand-Bassam, l'émotion était encore palpable. Entre silences lourds et regards empreints de tristesse, militants et proches ont accompagné Léopoldine Coffie vers sa dernière demeure. La famille et les responsables du Pdci-Rda ont tenu à exprimer leur profonde gratitude pour les nombreux messages de compassion et de soutien reçus depuis l'annonce de son décès. Pour les militants, ces obsèques auront été bien plus qu'une simple cérémonie funéraire : un moment de mémoire collective et d'hommage à une femme qui aura consacré sa vie à son parti et à ses convictions.