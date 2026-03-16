Cote d'Ivoire: Ramadan Kareem - Lanaya Universel offre une centaine de vivres à cinquante familles d'enfants atteints de leucémie et de drépanocytose

L'émotion et la gratitude étaient palpables le samedi 14 mars 2026 lors de la sixième édition de Ramadan Kareem, organisée par l'Ong Lanaya Universel à l'Ipnetp, dans la commune de Cocody.

Comme chaque année, l'Ong, engagée dans la lutte contre la leucémie et la drépanocytose, a initié cette action solidaire au bénéfice des enfants souffrant de ces maladies ainsi que de leurs familles.

Pour cette édition, une centaine de dons alimentaires composés notamment de boîtes de lait, d'huile, de farine, de sucre, de sel, de riz, de pâtes alimentaires, de thé, de sucreries, de concentré de tomates, de mayonnaise, de dattes, de flocons d'avoine, de petits pois, d'oignons et de pommes de terre ont été distribués à cinquante familles démunies.Cette initiative vise à leur permettre de célébrer la fête de Ramadan dans la dignité et la sérénité.

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Prenant la parole, Rabet Brakissa Bakayoko, bienfaitrice accompagnant l'Ong dans ses actions, a tenu à rendre hommage au courage des parents : « J'ai choisi de m'adresser à vous, car vous ne mesurez pas ce que vous représentez pour la société et pour vos enfants. Vous incarnez le courage et la foi. À travers votre détermination, vous montrez au monde que, qu'on soit riche ou pauvre, le combat pour la vie de son enfant est identique. Les différences matérielles existent, certes, mais elles ne sauraient effacer l'essentiel. C'est pour cela que nous devons tous unir nos prières. »

Au nom de la présidente de l'Ong, Hadja Awa Fofana, momentanément hors du pays, Fadiga Abdoulaye, membre de Lanaya Universel, a rappelé l'engagement continu de l'organisation depuis plus de vingt ans. « Nous connaissons les épreuves que vous traversez au quotidien. La drépanocytose n'a plus de secret pour nous. Nous la vivons à vos côtés jour après jour. Ces dons ne sont pas de simples présents. Ils portent un message : ne vous découragez jamais », a-t-il indiqué.

Il a également assuré que la présidente, malgré son absence physique, demeure profondément attachée à chacune de ces familles qu'elle connaît personnellement. « Elle nous charge de vous dire que Lanaya Universel restera toujours à vos côtés pour mener ensemble le combat contre ces maladies », a-t-il conclu.