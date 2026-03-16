Cote d'Ivoire: Rupture oecuménique - La FIF réunit musulmans et chrétiens

Une rupture oecuménique a été organisée le 12 mars 2026 à Treichville par le comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), conduit par son président Idriss Yacine Diallo. Une cérémonie placée sous le signe de la foi, de la cohésion et de la gratitude envers toute la famille du football ivoirien. A travers cette initiative, la FIF a voulu rapprocher les valeurs communes de l'islam et du christianisme : le jeûne, le partage et la quête spirituelle. Prenant la parole, Mory Camara, adjoint au maire de Treichville, a salué cette initiative fédératrice et souligné le rôle du football comme trait d'union entre les communautés, au-delà des différences religieuses et sociales.

Quant à Soumaoro Moustapha, directeur de cabinet du président du Cosim, représentant la communauté musulmane, et l'abbé Guy Stéphane Adjitin, vicaire judiciaire à l'Archevêché du Plateau, représentant la communauté catholique, les deux hommes de Dieu ont rappelé que le jeûne, dans le Coran comme dans la Bible, est un chemin vers la conversion intérieure, la solidarité et la proximité avec Dieu.

Dans son allocution, le président de la Fif, Idriss Yacine Diallo, a salué le caractère exceptionnel de cette concomitance entre Ramadan et Carême. Selon lui, ce moment doit servir de tremplin pour renforcer les liens de fraternité, tant entre les communautés religieuses qu'au sein de la grande famille du football.

S'appuyant sur les enseignements des prophètes, il a lancé un appel à la réconciliation et au pardon : « renouer avec celui qui nous a privé, maintenir le lien avec celui qui l'a rompu, pardonner à celui qui a été injuste ». Au nom du comité exécutif, il a également demandé pardon pour les erreurs et manquements survenus au cours des quatre dernières années, invitant chacun à vivre ce temps de jeûne comme une période de rapprochement, de paix et d'espérance.

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Par ailleurs, il s'est félicité des progrès réalisés depuis quatre ans, dans l'écosystème du football tout en appelant à une mobilisation générale autour de l'objectif majeur : la qualification et la participation réussie des Éléphants à la prochaine Coupe du monde.

« Nous n'y parviendrons pas seuls. Nous y arriverons avec la prière, la communion et le soutien de tous les Ivoiriens », a-t-il souligné.D'où son appel à « taire les divisions » et à bâtir une union sacrée autour des Éléphants, symbole d'unité nationale et de fierté partagée. La cérémonie s'est achevée par un moment convivial de partage, marqué par la distribution de paniers aux différents acteurs du football ivoirien.