Tunisie: Expatries - Le Servette lorgne Ismaël Gharbi

Le club basé à Genève a manifesté un intérêt fort pour l'attaquant polyvalent de Braga, prêté actuellement à Augsbourg.

L'ailier international Ismaïl Gharbi, 21 ans, est de nouveau courtisé en Suisse. Apprécié pour sa polyvalence et sa percussion, l'ailier gauche tunisien, pur produit du CDF du PSG et passé par les rangs du Stade-Lausanne-Ouchy, est sous les radars du Servette FC qui le supervise régulièrement depuis quelque temps.

Sous contrat avec le SC Braga jusqu'en été 2029 et prêté avec option d'achat au FC Augsbourg d'Allemagne, Gharbi devrait aussi voir d'autres prétendants s'intéresser à lui d'ici l'été, alors que la valeur du Tunisien oscille autour de 7 millions d'euros.

Ben Farhat entre Cologne et Lyon

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Tout va tellement vite pour le jeune attaquant Louey Ben Farhat actuellement.

Néo international tunisien, l'avant de Karlsruher SC est actuellement dans les pensées du FC Cologne, club de Bundesliga. Percutant, adroit et fin technicien avec une qualité de dribble qui fait la différence, Ben Farhat, 19 ans, lié à Karlsruher jusqu'en juin 2029, n'a pas fini de faire parler de lui et se trouve aussi dans le viseur de l'Olympique Lyonnais depuis quelque temps.

Il va falloir cependant composer avec son club employeur, car, conscient de l'intérêt que suscite sa pépite, Karlsruher SC ne laisserait pas partir Ben Farhat à moins de 12 millions d'euros.

Le Bayern Munich piste Rayane Messi

L'attaquant Rayane Messi, prêté par le Racing Club de Strasbourg à Neom d'Arabie saoudite, concentre l'attention et suscite l'intérêt de bon nombre d'écuries qui le suivent de près.

Passé par les catégories des jeunes de Dijon, Pau puis enfin Strasbourg où il a pris son envol, le joueur de 18 ans est dans le viseur de Lille, Stade Rennais, Bayern Munich et Borussia Dortmund qui s'apprêtent à passer à l'action. Attendons voir.

Mohamed Chebbi signe au Stade Rennais

A 18 ans accomplis, l'ailier droit Mohamed Hakim Chebbi a récemment paraphé un engagement avec le Stade Rennais FC jusqu'en 2029. Le club breton mise ainsi sur un joueur polyvalent et à forte marge de progression.

Capable d'évoluer sur le couloir autant que sur le flanc droit, cet élément prometteur du CDF Rennais « dispose de qualités athlétiques de très haut niveau en étant capable de répéter les efforts à très haute intensité », comme l'a récemment souligné Denis Arnaud, directeur de l'Académie du Stade Rennais.