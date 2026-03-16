Guinée: Contrôle des prix et de la qualité - La ministre Fatima Camara en visite au marché central de Mamou

Après les étapes de Conakry et de Kindia, la campagne nationale de contrôle des prix, de la qualité, des poids et mesures des denrées de première nécessité poursuit son déploiement à l'intérieur du pays. Ce samedi 14 mars 2026, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Fatima Camara, accompagnée des directions techniques de son département, de la Chambre de commerce, du président de la délégation spéciale et du préfet de Mamou s'est rendue au marché central de Mamou pour s'enquérir de l'application des mesures gouvernementales visant à protéger les consommateurs.

Avant de rejoindre le principal centre de commerce de la ville, la ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux sages de Mamou, dans une démarche de respect des autorités morales locales.

Échanges avec des commerçants et rappel des règles

Au marché central, la ministre a échangé avec les commerçants afin d'écouter leurs préoccupations, tout en les invitant à respecter le protocole d'entente sur le plafonnement des prix des denrées de première nécessité. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'assurer la stabilité des prix et de garantir la qualité des produits consommés par les populations.

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Des instruments de mesure parfois non conformes

Présent sur le terrain, le Directeur général de l'Institut guinéen de normalisation et de la métrologie, Sangaré Dioumé, a souligné l'importance du contrôle des instruments de mesure sur les marchés.

«La métrologie est la science des mesures. Sur le terrain, nous avons trouvé des instruments conformes, mais également d'autres qui ne le sont pas. Il faudra donc prendre des dispositions pour vérifier ces instruments non conformes afin de garantir la fiabilité des mesures sur le marché», a-t-il expliqué, saluant l'implication personnelle de la ministre dans la réussite de cette mission.

Qualité des produits: des progrès mais des efforts à poursuivre

De son côté, le Directeur général de l'Office national de contrôle de qualité, Mohamed Kadiatou Sylla, s'est félicité de cette mission conjointe entre plusieurs directions techniques du ministère.

Selon lui, cette initiative -- qui réunit la Direction nationale du commerce intérieur, l'Institut guinéen de normalisation et l'Office national de contrôle de qualité -- constitue une première et renforce l'efficacité des contrôles.

Sur le terrain, les constats restent globalement encourageants.

«Les opérateurs économiques commencent à prendre en compte la dimension qualité dans leurs activités. Cependant, nous avons formulé des recommandations concernant les conditions de stockage, l'aération des magasins, l'hygiène et le respect des dates de production et d'exploitation», a-t-il indiqué.

Il a également annoncé la mise en place d'équipes d'inspecteurs chargées de sillonner les marchés de Mamou, Kindia et d'autres zones commerciales afin de vérifier l'application des recommandations. Des sanctions pourraient être prises en cas de non-respect des règles, dans le but de protéger les consommateurs.

Des prix globalement respectés

Pour Mohamed Traoré, Directeur national du commerce intérieur et de la concurrence, cette mission s'inscrit dans la continuité de la campagne nationale lancée récemment sur l'ensemble du territoire.

Après Conakry et Kindia, l'étape de Mamou visait à étendre l'opération à l'intérieur du pays.

«Globalement, les prix contenus dans le protocole signé avec la Chambre de commerce et la Direction générale des douanes sont respectés. À Mamou, ils sont même largement en dessous des prix plafonds », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que cette démarche répond à la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et d'assurer la stabilité du marché.

Une campagne appelée à se poursuivre

Prenant la parole, la ministre Fatima Camara a rassuré les populations quant à la poursuite de cette campagne.

Initialement prévue pour une durée de trois mois, l'opération pourrait être prolongée et élargie à d'autres secteurs, notamment celui de la viande, en collaboration avec le ministère de l'Élevage.

«Le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, restera mobilisé pour soulager la population guinéenne et garantir des prix justes ainsi que des produits de qualité», a-t-elle déclaré.

La ministre a également souligné que la situation des prix à Mamou diffère de celle observée à Kindia, notamment en raison de la forte concurrence liée à la présence de plusieurs frontières commerciales dans la région.

Elle a toutefois appelé les grossistes à respecter strictement les marges fixées et les prix plafonds, rappelant que les contrôles ne se limitent pas à une simple observation visuelle, mais s'appuient également sur la vérification des carnets de vente et des prix unitaires.

À travers cette tournée nationale, le ministère de l'Industrie et du Commerce entend renforcer la régulation des marchés et garantir aux consommateurs guinéens des denrées de qualité à des prix accessibles.