Tunisie: Vacances scolaires de printemps - Enfin, un repos bien mérité

De nouveau, nos élèves et nos étudiants se retrouvent en vacances. Après deux semaines et plus de devoirs et de révision, ils vont marquer une petite pause de 15 jours avant de reprendre le chemin de leurs établissements d'enseignement.

C'est ainsi qu'à partir du lundi 16 mars 2026 commenceront les vacances de printemps qui s'étaleront jusqu'au dimanche 29 mars. La célébration des fêtes de l'Indépendance (20 mars) et de l'Aïd El Fitr (éventuellement les 20, 21 et 22 du même mois) y est intégrée.

Principales échéances

La reprise est fixée pour le lundi 30 mars. Au cours de la période qui se prolonge jusqu'au 9 mai 2026 les élèves des collèges et lycées seront soumis au contrôle continu. Les devoirs et tests devront être achevés pour les niveaux de 7e année de base jusqu'à la 3e année secondaire.

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A l'exception des élèves de 4e secondaire dont le dernier délai pour effectuer cette évaluation sera le 2 mai.

Mais, comme chacun sait, ces élèves des classes terminales ont rendez-vous avec des épreuves liées aux examens du bac. C'est le cas, par exemple, des épreuves de fin d'année en éducation physique. Celles-ci sont prévues à partir du 13 avril 2026 et jusqu'au 25 du même mois.

Du 14 au 23 mai, ces lycéens affronteront les épreuves pratiques et orales avant de s'attaquer à l'examen national du bac proprement dit. Ce sera les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin pour la session principale. La session de contrôle, par contre, se déroulera les 29, 30 juin, 1 et 2 juillet.

Craquage, désormais, interdit

Cela étant dit, rappelons que les événements et manifestations de la «dakhla» du bac n'auront pas lieu cette fois. En effet, le ministère de l'Education a décidé d'interdire toute action susceptible de troubler l'ordre ou la sécurité à l'intérieur des établissements scolaires. De ce fait, nos trouble-fêtes savent à quoi s'attendre.

Ceci n'empêche pas quelques énergumènes d'utiliser, encore, des pétards de diverses puissances autour des établissements scolaires. L'idée des craquages ne veut pas les quitter de sitôt.

En tout cas, la rentrée ne va pas être chaude à cause de ces dépassements uniquement. On s'attend, aussi, au retour des grèves des enseignants du secondaire. Ces derniers ont effectué des débrayages au niveau des districts les 16, 17 et 18 février dernier.

Ils ont, déjà, pris la décision de faire grève le 7 avril prochain.

La décision a été prise au cours de la réunion de la Commission administrative sectorielle de l'enseignement secondaire tenue le 7 mars dernier. De même, on prévoit des rassemblements devant les Directions régionales de l'enseignement.

Les dates seront fixées ultérieurement selon les responsables de la Fédération générale de l'enseignement secondaire.