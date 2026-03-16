Tunisie: Diplomatie - Soutien indéfectible aux pays arabes face aux tensions régionales

Face à l'escalade militaire au Moyen-Orient, la Tunisie réaffirme son soutien indéfectible aux États arabes menacés, appelle à l'arrêt immédiat des hostilités et plaide pour le dialogue comme seule issue aux conflits.

Fidèle à sa diplomatie équilibrée et à ses principes de souveraineté, le pays insiste sur la préservation de la paix, le respect du droit international et la défense des droits légitimes des peuples, en particulier celui du peuple palestinien.

Le Président de la République n'a cessé de souligner l'attachement de la Tunisie au principe de pleine souveraineté de l'État, ainsi qu'aux constantes qui structurent sa diplomatie en matière de politique étrangère. À cet égard, il a régulièrement rappelé les principes énoncés dans le préambule de la Constitution du 25 juillet 2022, selon lesquels le peuple tunisien réaffirme son appartenance à la nation arabe, refuse que l'État conclue des alliances avec l'étranger et rejette toute ingérence dans ses affaires intérieures.

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Fidèlement attaché à la légalité internationale, il défend également les droits légitimes des peuples à disposer d'eux-mêmes, en premier lieu le droit du peuple palestinien à recouvrer sa terre spoliée et à établir son État sur son territoire libéré, avec Al-Quds Al-Sharif pour capitale.

Dans le même esprit, il a réaffirmé que la politique étrangère de la Tunisie procède avant tout des choix souverains du peuple tunisien, et ne saurait être dictée par des parties qui prétendraient parler en son nom ou lui imposer des orientations contraires à sa volonté. Profondément attaché à son indépendance, le peuple tunisien demeure ainsi déterminé à préserver sa liberté, sa dignité et son honneur.

Condamnation de toute atteinte au territoire de quelque État que ce soit

C'est surtout dans cette logique que la Tunisie a exprimé sa profonde préoccupation face à la dangereuse escalade militaire que connaît la région du Moyen-Orient, mettant en garde contre les risques d'un élargissement du conflit et d'un basculement vers une situation de chaos. Une telle évolution ferait peser de lourdes menaces sur la sécurité et la paix tant régionales qu'internationales.

Les développements récents semblent d'ailleurs confirmer ces inquiétudes, tant les ramifications de cette escalade apparaissent multiples et susceptibles d'entraîner une extension des tensions à d'autres régions du monde, avec le risque d'une crise durable aux conséquences incertaines.

Réaffirmant son attachement au respect du principe de souveraineté des États, la Tunisie a condamné toute atteinte au territoire de quelque État que ce soit, ainsi que toute violation de son intégrité territoriale. Dans ce contexte, elle a souligné son «rejet catégorique de voir des pays arabes frères pris pour cibles», exprimant sa pleine solidarité avec l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie et l'Irak.

Fidèle aux liens de fraternité arabe et islamique et indéfectiblement attachée aux règles du droit international et au principe du règlement pacifique des différends, la Tunisie a appelé toutes les parties à cesser immédiatement les opérations militaires, à faire prévaloir la sagesse et le bon sens, à revenir à la table des négociations et à éviter toute nouvelle escalade afin d'épargner le sang des innocents et de préserver les ressources des peuples de la région . Et de conclure en exhortant le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités et à prendre les mesures nécessaires pour préserver la paix et la sécurité internationales.

La position exprimée par la Tunisie s'inscrit dans la continuité d'une ligne constante de sa politique étrangère, fondée avant tout sur l'attachement aux principes du droit international et au respect de la souveraineté des États. Face aux tensions et aux crises régionales, la diplomatie tunisienne privilégie traditionnellement une approche mesurée et équilibrée, condamnant toute atteinte à l'intégrité territoriale des États tout en appelant à la désescalade, au dialogue et au règlement pacifique des différends.

Attachement constant à la préservation de la sécurité et de la stabilité dans l'espace arabe

Lors de la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue des États arabes tenu dimanche 8 mars dans le cadre de l'examen de l'escalade militaire dans cette région, la Tunisie a réitéré son appel à la nécessité de respecter la souveraineté des États et l'intégrité de leurs territoires, condamnant au passage toute agression visant des États arabes frères ou portant atteinte à leur intégrité territoriale, et réaffirmant son rejet catégorique de toute attaque contre les territoires et les ressources des États arabes frères.

Dans ce cadre, le représentant de la diplomatie tunisienne a insisté sur la solidarité totale de notre pays avec le Royaume d'Arabie Saoudite, l'État du Koweït, l'État du Qatar, le Royaume de Bahreïn, le sultanat d'Oman, les Émirats arabes unis, le Royaume hachémite de Jordanie et la République d'Irak.

Il a renouvelé l'appel de la Tunisie à un arrêt immédiat des opérations militaires, à privilégier la sagesse et la raison, et à revenir à la voie du dialogue et des négociations comme unique moyen de résoudre les différends et les conflits, tout en soulignant la nécessité d'une action urgente de la communauté internationale pour mettre fin à cette dangereuse escalade.

La Tunisie a réaffirmé que la stabilité et la sécurité régionales dépendent du respect des droits légitimes du peuple palestinien, notamment la création d'un État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien. Elle a également exprimé sa solidarité totale avec le Liban face aux agressions portant atteinte à sa souveraineté et à sa stabilité, soulignant l'importance d'activer les principes de fraternité et de bon voisinage entre les États islamiques, dans le respect du droit international, du droit humanitaire et des principes fondateurs de l'Organisation de la coopération islamique.

Cette posture reflète également la solidité des relations historiques et durables qui lient la Tunisie aux pays du Golfe, des relations construites au fil des décennies sur des liens de fraternité, de coopération et de respect mutuel. Dans le même temps, elle traduit l'attachement constant et indéfectible de la diplomatie tunisienne à la préservation de la sécurité et de la stabilité dans l'espace arabe, dans la conviction que la concertation, la solidarité et le respect des règles du droit international demeurent les voies les plus sûres pour contenir les tensions et préserver les intérêts des peuples de la région.

Cette approche, héritée de la tradition diplomatique instaurée dès l'indépendance, repose sur la conviction que la stabilité régionale passe indubitablement par le respect de la légalité internationale et le règlement pacifique des différends. En réaffirmant sa solidarité avec plusieurs pays arabes, notamment ceux du Golfe, et en appelant à un arrêt immédiat des opérations militaires, la Tunisie lance un message pour la paix, rappelle l'urgence de préserver les vies humaines et d'éviter l'embrasement qui menacerait l'ensemble de la région.