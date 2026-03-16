Afrique: Infirmiers et sages-femmes - Comment postuler au Prix international Princesse Srinagarindra 2026 en Thaïlande ?

15 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la Santé a annoncé l'ouverture des candidatures pour l'édition 2026 du Prix international Princesse Srinagarindra, destiné aux professionnels des soins infirmiers et de la maïeutique. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril 2026.

Ce prix international, décerné par la Fondation Princesse Srinagarindra en Thaïlande, récompense les infirmiers, sages-femmes ou groupes de professionnels ayant apporté une contribution notable au développement de la profession et du système de santé, tant au niveau national qu'international. Il rend hommage à Son Altesse Royale la Princesse Srinagarindra Mahidol, reconnue pour son engagement dans la promotion des soins infirmiers et de la maïeutique.

Pour être éligible, le candidat doit être infirmier(ère) diplômé(e) inscrit(e) ou sage-femme inscrite, autorisé(e) à exercer légalement sa profession et avoir contribué, de manière continue ou au cours des dernières années, au progrès de la profession. Les dossiers doivent être rédigés en anglais et signés par le supérieur hiérarchique direct.

Les candidatures doivent inclure le formulaire individuel ou collectif signé par les supérieurs, accompagné d'un curriculum vitae, et être envoyées à l'Unité centrale de formation des cadres du ministère de la Santé.

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Le lauréat ou le groupe lauréat recevra un certificat officiel et une dotation financière de 30 000 dollars, récompensant leur contribution exemplaire dans le domaine des soins infirmiers et de la maïeutique.

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