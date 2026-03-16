Tunisie: Tunis court sous les étoiles lors de la 5e édition de la 'Night Run' by Ooredoo - Le chemin vers les étoiles

4 courses de distances différentes, 4 lauréats et 4 podiums ont couronné la soirée pleine de festivités, de sons et de couleurs lors de la soirée ramadanesque du samedi 14 mars 2026, comme l'a voulu la tradition initiée par Ooredoo. Les gens se sont rassemblés par milliers pour prendre une bouffée d'oxygène à pleins poumons, au coeur de la ville. Une tradition signée Ooredoo et un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport.

La capitale tunisienne a vibré samedi soir 14 mars 2026 au rythme des foulées des coureurs et des animations festives à l'occasion de la cinquième édition de la "Night Run" by Ooredoo. Organisée au cœur de la ville, sur la mythique Avenue Habib Bourguiba et ses principales artères comme l'Avenue Mohamed V, cette manifestation sportive nocturne s'est transformée en véritable fête populaire durant cette soirée ramadanesque du samedi 14 mars 2026.

Une capitale en mouvement

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Dans une ambiance conviviale et festive propre aux nuits du Ramadan, des milliers de personnes se sont rassemblées pour participer ou assister à cet événement mêlant sport, musique et spectacles. Baptisée "Night Run", soit courir la nuit, la manifestation a réuni près de 4 500 coureurs inscrits aux différentes courses, tandis qu'environ 7 000 personnes, entre participants, spectateurs et familles, ont pris part à la fête. Jeunes et moins jeunes, amateurs de course à pied, familles et enfants se sont retrouvés dans une atmosphère chaleureuse, défiant la fraîcheur nocturne pour parcourir les rues illuminées de la capitale. Toutes les générations et tous les milieux sociaux étaient représentés, donnant à l'événement un caractère populaire et fédérateur.

Une soirée rythmée par le sport et les animations

Le programme de la soirée a débuté à 19h45 avec l'ouverture du village de l'événement et les premières animations. Un spectacle de danse urbaine a ensuite donné le ton avant le départ de la course des enfants, organisée sur un parcours de deux kilomètres et animée par les artistes du street circus Paparouni.

Une médaillée de la course pour enfants, aux anges, n'a pas caché sa joie : "Je me prénomme Inès Sayedi. Je suis venue à la base pour courir et m'amuser. Je suis contente d'avoir remporté une médaille".

Les jeunes coureurs ont ensuite laissé place aux épreuves principales avec les courses de 10 km et de 5 km, disputées dans une ambiance musicale entraînante. Tout au long de la soirée, les spectateurs ont pu profiter d'animations colorées : personnages perchés sur des échasses, spectacles de rue, espaces photos pour immortaliser l'arrivée des coureurs médaillés et zone dédiée aux enfants avec ateliers de maquillage et de peinture.

La fête s'est poursuivie tard dans la nuit avec la tombola, la remise des podiums des différentes courses (5 km, 10 km, handisport et enfants) ainsi qu'une animation musicale assurée par l'artiste Hargouf. L'événement s'est achevé aux alentours de minuit, concluant une édition particulièrement réussie.

Une participation en constante progression

Présent sur place, M. Mohamed Ali Ben Hafsia, directeur Brand et Communication chez Ooredoo, s'est félicité de l'engouement croissant pour cet événement. Selon lui, la Night Run est devenue un rendez-vous attendu du public tunisien. Chaque année, la participation augmente, confirmant l'intérêt du public pour les événements sportifs organisés la nuit pendant le mois de Ramadan. "

"Cet événement nous tient particulièrement à cœur chez Ooredoo. Nous sommes très heureux d'accueillir autant de participants pour cette cinquième édition. L'objectif est de partager un moment de convivialité avec les Tunisiens, dans une ambiance festive et ramadanesque", a-t-il précisé, dans une déclaration accordée à La Presse.

Des récompenses et un voyage au Qatar pour les vainqueurs

Comme lors des éditions précédentes, les meilleurs coureurs ont été récompensés à l'issue des différentes épreuves. Les trois premiers de chaque catégorie, hommes et femmes, sont montés sur le podium. Les vainqueurs des principales courses bénéficieront également d'une récompense particulière : un voyage au Qatar pour participer à un événement sportif international, perpétuant ainsi une tradition initiée lors des précédentes éditions.

Au sujet des voyages à l'étranger pour de nouveaux concours d'athlétisme promis aux différents lauréats, M. Ben Hafsia a rétorqué : "Tout à fait. Il y aura certainement un podium sur place avec tous les lauréats qui vont être récompensés, à savoir les trois premiers de chaque course dans chaque catégorie, hommes et femmes. On aura nos champions qui nous ont honorés l'année dernière au Qatar. Pour les 10 kilomètres, le premier et la première vont partir au Qatar. Les résultats de l'année dernière sont très encourageants. On tient à garder cette tradition".

Un rendez-vous désormais incontournable

M. Ben Hafsia de poursuivre : "C'est vraiment une ambiance festive, une ambiance ramadanesque qui fait plaisir à Ooredoo et à tous les Tunisiens. C'est dans notre stratégie. On est dans la proximité, on veut être proche des Tunisiens. Partager ces moments de joie et de fierté avec nos chers citoyens tunisiens.

Pour l'instant, le succès réside dans le déroulement d'une course nocturne pendant le mois de Ramadan. Il y a entre 4 500 et 5 000 participants. En fait, le nombre a augmenté jusqu'au dernier moment et on a dépassé les 5 000 participants à la course Ooredoo Night Run Xiaomi, qui en est à sa cinquième édition.

Quant aux prix, il y en a beaucoup d'excellents. On remercie notre partenaire stratégique Xiaomi. Il y a notamment un nouveau téléphone Note 15 5G à gagner, quelque chose de vraiment sympathique. Il y a aussi de nombreux prix : des montres connectées, des smartphones, des appareils Xiaomi de qualité et des prix de nos autres partenaires comme Puma".

Et grâce au soutien du partenaire technologique Xiaomi, plusieurs lots ont également été offerts aux participants, dont des smartphones et divers équipements électroniques.

Ainsi, entre sport, spectacle et partage, la Night Run s'impose désormais comme un événement phare du calendrier ramadanesque à Tunis. Chaque année, la manifestation transforme le centre-ville en un espace de fête et de convivialité, où la passion du sport rassemble des milliers de Tunisiens sous les étoiles.