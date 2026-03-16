Gabon: L'ex-ministre Hervé Patrick Opiangah bénéficie d'un non-lieu dans une affaire de viol

Au Gabon, le leader politique du parti Union pour la démocratie et l'intégration sociale, Hervé Patrick Opiangah, poursuivi par le procureur de la République pour inceste, viol et séquestration, vient de bénéficier d'un non-lieu jeudi 12 mars 2026.

L'affaire qui avait fait grand bruit avait éclaté il y a deux ans, quelques semaines après le limogeage d'Hervé Patrick Opiangah du gouvernement où il occupait les fonctions de ministre des Mines. Activement recherché, le président de l'UDIS, un parti proche de Brice Clotaire Oligui Nguema vivait caché jusqu'ici. Ses biens avaient été confisqués. La décision prononcée par le tribunal de Libreville a provoqué un réel soulagement de ses avocats gabonais et français ainsi que de la victime elle-même.

« Ce non-lieu confirme la position que j'ai toujours soutenue depuis le début de cette affaire rocambolesque montée de toutes pièces », lance Maître Gisèle Eyue Bekalé, avocate gabonaise d'Opiangah jointe par notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma. « C'est un soulagement pour mon client qui a contesté les faits de viol qui lui étaient reprochés et en a beaucoup souffert. Je tiens toutefois à signaler que toutes ces affaires qui avaient été confisquées lui ont été restituées, sauf son passeport et sa pièce d'identité. Il ne peut donc pas circuler librement. Nous attendons la restitution de ces documents sans délai », nuance l'avocate.

La défense de l'ex-ministre tient à rappeler qu'après ce non-lieu, une demande de réparation pourrait être demandée : « La prétendue victime, âgée aujourd'hui d'une trentaine d'années, n'a jamais porté plainte. Comment le parquet avait-il fait pour s'autosaisir d'une telle affaire ? Heureusement que ce même parquet s'est ravisé dans son réquisitoire. Monsieur Opiangah se réserve le droit d'engager des poursuites pour obtenir une réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de cette procédure injustifiée. Nous espérons désormais tourner la page et de rétablir pleinement l'honneur et la réputation de Monsieur Hervé Patrick Opiangah.

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